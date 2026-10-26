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  4. Cyclone Arnab in the Bay of Bengal; threat of flash floods
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Monday, 26 October 2026 (22:54 IST)

Cyclone Arnab: బంగాళాఖాతంలో అర్నాబ్ తుఫాన్, ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ ముప్పు

Cyclone Arnab
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (22:54 IST)
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అర్నాబ్ తుఫాను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కాకినాడకు తూర్పు-ఆగ్నేయంగా సుమారు 600 కిలోమీటర్ల దూరంలో పశ్చిమ దిశగా కదులుతోంది. గరిష్టంగా నిలకడగా వీచే గాలుల వేగం గంటకు 120 కిలోమీటర్లు, ఈదురు గాలుల వేగం గంటకు 150 కిలోమీటర్లు వరకు ఉంది. 29-30 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు, అధిక తేమ వంటి అనుకూల పరిస్థితుల కారణంగా ఇది మరింత బలపడే అవకాశం ఉంది.
 
ఏపీ తీరానికి సమీపంలో ఉత్తరం వైపు మళ్లే ముందు అర్నాబ్ పశ్చిమ దిశగా కొనసాగుతుంది. అక్టోబర్ 28, బుధవారం ఉదయం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కాకినాడ సమీపంలో తీరాన్ని తాకే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, కచ్చితమైన ప్రాంతం ఇంకా నిర్ధారించబడలేదు. ఈ తుఫాను ఉత్తరం వైపు కదులుతూ భూభాగంపై క్రమంగా బలహీనపడుతుంది.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ప్రధాన ప్రమాదాలు ఏమిటి?
బలమైన గాలులు: తుఫాను తీరాన్ని తాకే సమయంలో గంటకు 100-120 కి.మీ. వేగంతో స్థిరమైన గాలులు వీస్తాయి, గరిష్టంగా గంటకు 140 కి.మీ. వేగంతో ఈదురు గాలులు వీయవచ్చు.
 
భారీ వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు: 100 నుంచి 250 మి.మీ. వర్షపాతం, కొన్ని ప్రాంతాలలో 400 మి.మీ. వరకు కురవవచ్చు, దీనితో పాటు ఆకస్మిక వరదలు సంభవించే అవకాశం ఉంది.
 
తీరప్రాంత వరదలు: 5 మీటర్ల వరకు ఎత్తైన అలలు, తుఫాను ఉప్పెన కారణంగా సముద్ర మట్టాలు ఖగోళ ఆటుపోట్ల కంటే 1-1.5 మీటర్ల వరకు పెరిగి, లోతట్టు తీరప్రాంతాలు జలమయమయ్యే అవకాశం ఉంది.

ముఖ్య గమనిక: తుపాను గమనం, తీరం దాటే ప్రాంతం, సమయం తదుపరి IMD అంచనాల్లో మారవచ్చు. ప్రజలు అధికారిక హెచ్చరికలను అనుసరించాలి.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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