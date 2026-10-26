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  4. Cyclone Arnab: Isro satellite captures storm barreling towards Andhra Pradesh
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 26 October 2026 (14:04 IST)

అత్యంత వేగంగా బలపడుతున్న అర్నాబ్ తుఫాను - తీర ప్రాంత వాసులకు హైఅలెర్ట్

arnab cyclone
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (14:04 IST)
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బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఆర్నాబ్ తుఫాను అత్యంత వేగంగా బలపడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం వైపు దూసుకొస్తోంది. ఈ తుఫాను కదలికలను భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ ఇస్రో శాటిలైట్స్ స్పష్టంగా చిత్రీకరించారు. తుఫాను తీవ్రత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో భారత వాతావరణ శాఖ ఆంధ్రప్రదేశ్, దానిని ఆనుకునివున్న దక్షిణ ఒరిస్సా తీర ప్రాంతాలకు రెడ్ లెవల్ తుఫాను హెచ్చరికను జారీచేసింది. దీంతో తీరప్రాంత వాసుల్లో ఆందోళన మొదలైంది. 
 
వాతావరణ శాఖ సమాచారం మేరకు.. ఈ తుఫాను సోమవారం అర్థరాత్రి నాటికి తీవ్ర తుఫానుగా మారనుంది. ఆ తర్వాత మరింతగా బలపడి అక్టోబరు 27వ తేదీ నాటికి అతి తీవ్ర తుఫానుగా పరిణామం చెందే ప్రమాదం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఇస్రో పంపిన ఉపగ్రహ చిత్రంలో దట్టమైన మేఘాలు, స్పష్టమైన కేంద్రకంతో ఈ తుఫాను వ్యవస్థీకృతంగా బలపడుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. 
 
ప్రస్తుతం ఈ తుఫాను తూర్పు- మధ్య, పశ్చిమ - మధ్య బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమైవుంది. ఇది విశాఖట్టణానికి ఆగ్నేయంగా 650 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నట్టు అధికారులు గుర్తించారు. తొలుత పశ్చిమ - వాయువ్య దిశగా కదిలి, ఆ తర్వాత వాయువ్య దిశగా తిరిగి ఏపీ తీరం వైపు ప్రయాణిస్తుందని అధికారులు తెలిపారు. 
 
అక్టోబరు 28వ తేదీ ఉదయం సమయంలో ఈ తుఫాను బాపట్ల - విశాఖపట్టణ మధ్య, యానాంకు సమీపంలో తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. తుఫాను తీరం దాటే సమయంలో గాలి వేగం గంటకు 115 నుంచి 125 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీయవచ్చని తెలిపింది. కొన్ని సమయాల్లో ఇది 140 కిలోమీటర్ల వరకు చేరుకోవచ్చని తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో జాలర్లు సముద్రంలో చేపలవేటకు వెళ్లొద్దని, తీర ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అధికారులు అన్ని రకాల సహాయక చర్యలు చేపట్టేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీచేసింది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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