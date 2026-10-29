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  4. Cyclone Arnab kills 8 in Andhra Pradesh; Heavy rain alert in Odisha, 8 other states
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 29 October 2026 (10:36 IST)

Cyclone Arnab: అర్నాబ్‌ తుఫాను.. ఎనిమిది మంది మృతి (video)

Cyclone Arnab
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (10:36 IST)
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Cyclone Arnab
ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని తాకిన అర్నబ్ తుఫాను, బలమైన గాలులు, కుండపోత వర్షాలతో రాష్ట్రంలో భారీ నష్టాన్ని కలిగించింది. ఈ తుఫాను కారణంగా ఎనిమిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని, ఇళ్లు దెబ్బతిన్నాయని, రవాణా, విద్యుత్ సేవలకు అంతరాయం కలిగిందని సమాచారం. 
 
గంటకు సుమారు 125-135 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే గాలులతో ఈ తుఫాను కాకినాడ ప్రాంతం సమీపంలో తీరాన్ని దాటింది. భూభాగంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ఇది బలహీనపడినప్పటికీ, పలు జిల్లాల్లో దీని ప్రభావం ఇంకా కొనసాగుతోంది.
 
రాష్ట్ర అధికారులు అందించిన సమాచారం ప్రకారం, 31 ఇళ్లు దెబ్బతిన్నాయి. ప్రభావితమైన 764 గ్రామాలకు చెందిన 57,000 మందికి పైగా ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. విజయవాడ, విశాఖపట్నం విమానాశ్రయాలలో సుమారు 60 రైళ్లు, 21 విమానాలు రద్దు అయినట్లు సమాచారం.
 
విశాఖపట్నం, విజయనగరం, కాకినాడ, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో కూలిపోయిన చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాల కారణంగా విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. వరదలు, రోడ్లు దెబ్బతినడం వల్ల పలు ప్రాంతాల్లో రోడ్డు అనుసంధానానికి కూడా అంతరాయం కలిగింది. 
 
అర్నబ్ తుఫాను విశాఖపట్నం, విజయనగరం, అనకాపల్లి, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిపించింది. అందిన నివేదిక ప్రకారం, బుధవారం తెల్లవారుజామున 3 గంటల సమయానికి విశాఖపట్నంలో 200 మిల్లీమీటర్లకు పైగా వర్షపాతం నమోదైంది.
 
బలమైన గాలులు, భారీ వర్షాల కారణంగా మౌలిక సదుపాయాలు దెబ్బతిని, సాధారణ జనజీవనానికి అంతరాయం కలగడంతో కోనసీమ ప్రాంతం తీవ్రంగా ప్రభావితమైన ప్రాంతాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ప్రభావిత జిల్లాల వ్యాప్తంగా సహాయక, పునరావాస కార్యకలాపాలను ముమ్మరం చేశారు. 
 
రోడ్లను క్లియర్ చేయడానికి, ప్రభావిత నివాసితులకు సహాయం చేయడానికి, నిత్యావసర సేవలను పునరుద్ధరించడానికి జాతీయ విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం (ఎన్‌డిఆర్‌ఎఫ్), రాష్ట్ర విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం (ఎస్‌డిఆర్‌ఎఫ్) బృందాలను మోహరించారు.
 
అందిన సమాచారం ప్రకారం, భారత వైమానిక దళం రెండు సి-130జె విమానాలను ఉపయోగించి 23 టన్నుల సహాయక సామగ్రిని విజయవాడకు తరలించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో విస్తృత నష్టాన్ని కలిగించిన తర్వాత, అర్నబ్ తుఫాను తీవ్ర అల్పపీడనంగా బలహీనపడింది. 
 
ఈ వాతావరణ వ్యవస్థ దక్షిణ ఒడిశా, దక్షిణ ఛత్తీస్‌గఢ్, ఈశాన్య తెలంగాణ సరిహద్దు ప్రాంతాల మీదుగా ఉత్తరం వైపు కదులుతోందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎమ్‌డి) నివేదించింది. ఈ వాతావరణ వ్యవస్థ కారణంగా పలు రాష్ట్రాల్లో వర్షపాత హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి. 
 
తెలంగాణ, ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, అలాగే జార్ఖండ్, బీహార్, తూర్పు ఉత్తరప్రదేశ్‌లలో కూడా వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.
 
బలహీనపడిన ఈ వ్యవస్థ భూభాగంలోకి ప్రవేశిస్తుండటంతో ఒడిశాపై నిఘా కొనసాగుతోంది. అధికారులు పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తూ, ముఖ్యంగా దక్షిణ జిల్లాల్లో కురిసే భారీ వర్షాలకు సన్నద్ధమవుతున్నారు.
 
 సహాయ, రెస్క్యూ ఆపరేషన్లను వేగవంతం చేయాలని, నష్టాన్ని అంచనా వేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. ఆయన పరిస్థితిపై కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాతో కూడా మాట్లాడి, సహాయం, పునరావాసం, పునర్నిర్మాణం కోసం కేంద్ర సహాయాన్ని కోరారు.
 
తుఫాను బలహీనపడినప్పటికీ, రవాణా, విద్యుత్ సేవలను పునరుద్ధరించడం, తుఫాను బాధితులకు సహాయం అందించడంపై అధికారులు దృష్టి సారించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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