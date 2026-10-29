అర్నబ్ నుంచి కోలుకోకముందే మరో ముప్పు.. దక్షిణ అండమాన్లో కొత్త అల్పపీడనం
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని అర్నబ్ తుఫాను అతలాకుతలం చేసింది. రాష్ట్రంలో తీరందాటి అపారనష్టం కలిగించింది. అర్నబ్ తుఫాను సృష్టించిన విధ్వంసం నుంచి ఏపీలోని కోస్తాతీరం ఇంకా కోలుకోకేముందే మరో ముప్పు పొంచివుంది. బంగాళాఖాతంలో కొత్తగా ఏర్పడిన అల్పపీడనం వాయుగుండగా మారి రాష్ట్రం వైపు కదిలే అవకాశం ఉండటంతో తీర ప్రాంత ప్రజలు, రైతులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు.
భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. దక్షిణ అండమాన్ సముద్రం పరిసర ప్రాంతాల్లో ఒక అల్పపీడనం ఏర్పడింది. ఇది రానున్న 24 గంటల్లో పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా పయనిస్తూ తీవ్ర అల్పపీడనంగా బలపడనుంది. ఆ తర్వాత మరో 24 గంటల్లో ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండంగా కేంద్రీకృతమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
ఈ వాతావరణ వ్యవస్థ మరింత బలపడి ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరంవైపు పయనించే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీని ప్రభావంతో నవంబరు 2, 3 తేదీల్లో ఉత్తర, దక్షిణ కోస్తాంధ్ర జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఇప్పటికే అర్నబ్ తుఫాను కారణంగా ఆస్తి, పంట నష్టం అపారంగా జరిగింది. కోస్తా జిల్లాల ప్రజలను ఈ కొత్త హెచ్చరికలు మరింత ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.