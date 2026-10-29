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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 29 October 2026 (16:00 IST)

అర్నబ్ నుంచి కోలుకోకముందే మరో ముప్పు.. దక్షిణ అండమాన్‌లో కొత్త అల్పపీడనం

new low pressure
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (16:00 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని అర్నబ్ తుఫాను అతలాకుతలం చేసింది. రాష్ట్రంలో తీరందాటి అపారనష్టం కలిగించింది. అర్నబ్ తుఫాను సృష్టించిన విధ్వంసం నుంచి ఏపీలోని కోస్తాతీరం ఇంకా కోలుకోకేముందే మరో ముప్పు పొంచివుంది. బంగాళాఖాతంలో కొత్తగా ఏర్పడిన అల్పపీడనం వాయుగుండగా మారి రాష్ట్రం వైపు కదిలే అవకాశం ఉండటంతో తీర ప్రాంత ప్రజలు, రైతులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. 
 
భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. దక్షిణ అండమాన్ సముద్రం పరిసర ప్రాంతాల్లో ఒక అల్పపీడనం ఏర్పడింది. ఇది రానున్న 24 గంటల్లో పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా పయనిస్తూ తీవ్ర అల్పపీడనంగా బలపడనుంది. ఆ తర్వాత మరో 24 గంటల్లో ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండంగా కేంద్రీకృతమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. 
 
ఈ వాతావరణ వ్యవస్థ మరింత బలపడి ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరంవైపు పయనించే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీని ప్రభావంతో నవంబరు 2, 3 తేదీల్లో ఉత్తర, దక్షిణ కోస్తాంధ్ర జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఇప్పటికే అర్నబ్ తుఫాను కారణంగా ఆస్తి, పంట నష్టం అపారంగా జరిగింది. కోస్తా జిల్లాల ప్రజలను ఈ కొత్త హెచ్చరికలు మరింత ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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