  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Cyclone Arnab: Police Prohibit Traffic on 2 Flooded Causeways in Anakapalli
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 28 October 2026 (14:58 IST)

Cyclone Arnab: ఆ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్.. అప్రమత్తం చేసిన పోలీసులు

arnab cyclone
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (14:58 IST)
google-news
అర్నాబ్ తుపాను కారణంగా కురిసిన భారీ వర్షాల వల్ల అనకాపల్లి జిల్లా, బుచ్చయ్యపేట మండలంలోని వడ్డాది విజయరామ రాజు పేట కాజ్‌వేల (నీటి ప్రవాహ మార్గాల)పై వరద నీరు ప్రవహిస్తుండటంతో, పోలీసులు అక్కడ రాకపోకలను పూర్తిగా నిలిపివేశారు.
 
అనకాపల్లి జిల్లా ఎస్పీ తుహిన్ సిన్హా ఆదేశాల మేరకు, పోలీసులు ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తూ అత్యవసర హెచ్చరిక జారీ చేశారు. కాజ్‌వేలపై నీటి ప్రవాహం ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకోవడంతో, పాదచారులు, ద్విచక్ర వాహనాలు, ఆటోలు, బస్సులు, లారీలతో సహా అన్ని రకాల వాహనాల రాకపోకలను నిషేధించినట్లు పోలీసుల ప్రకటన పేర్కొంది. 
 
వరద నీటితో నిండిన మార్గాల (కాజ్‌వేల) గుండా పశువులను తరలించడానికి ప్రయత్నించవద్దని పోలీసులు పశువుల యజమానులను హెచ్చరించారు. ఇలా చేయడం వల్ల మనుషుల ప్రాణాలకు, పశువుల ప్రాణాలకు ప్రమాదం వాటిల్లవచ్చని వారు పేర్కొన్నారు. 
 
బుచ్చయ్యపేట, వి. మాడుగుల, చోడవరం, చీడికాడ మండలాల ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప, అనవసరమైన ప్రయాణాలు చేయకుండా ఇళ్లలోనే ఉండాలని సూచించారు. వరద నీటి ప్రవాహ వేగాన్ని తక్కువ అంచనా వేయవద్దని, నీటితో నిండిన మార్గాలను దాటడానికి ప్రయత్నించవద్దని ప్రజలను కోరారు. 
 
ప్రమాదాలను నివారించేందుకు కాజ్‌వేల వద్ద పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించారు. వాతావరణ పరిస్థితులు మెరుగుపడి, వరద నీరు తగ్గే వరకు ఈ ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయని పోలీసులు తెలిపారు. 
 
ప్రజలందరూ అధికారులకు సహకరించాలని వారు విజ్ఞప్తి చేశారు. అత్యవసర సహాయం అవసరమైన వారు 112 నంబర్‌కు కాల్ చేయవచ్చు లేదా స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్‌ను సంప్రదించవచ్చు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ఎప్పటినుంచో చనిపోదామనుకుంటున్నాం, ఇవాళ కుదిరిందంటూ గోడ మీద సూసైడ్ నోట్

Nivetha Pethuraj: ఆ కథ తెలియదు.. తెలియకుండానే నటించాను.. నివేదా పేతురాజ్

Nivetha Pethuraj: ఆ కథ తెలియదు.. తెలియకుండానే నటించాను.. నివేదా పేతురాజ్ఆదర్శ కుటుంబం సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో నివేదా పేతురాజ్ చేసిన ఒక సాధారణ వ్యాఖ్య చర్చనీయాంశమైంది. తనకు సినిమా పూర్తి కథ తెలియదని, ప్రేక్షకులందరితో పాటే మొదటి రోజు సినిమా చూస్తానని ఆమె పేర్కొన్నారు. దీనిపై కొందరు, కథ తెలియకుండా ఒక నటి ఎలా సినిమాలో నటించగలదని ప్రశ్నించారు. అయితే, నివేదా చెప్పిన అసలు ఉద్దేశాన్ని వారు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేదనిపిస్తోంది. ఆమె మొత్తం సినిమా కథ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. తన పాత్ర గురించి కాదు. నటీనటులకు స్క్రీన్‌ప్లేలోని ప్రతి పేజీని ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. అనేక పాత్రలు, సమాంతర కథాంశాలు ఉన్న చిత్రాల్లో, నటులకు తమ పాత్రలకు అవసరమైన భాగాలను మాత్రమే ఇచ్చి, వాటికి అనుగుణంగా పని చేయమని చెబుతుంటారు.

ఆ దుస్తులేంటి నజ్రియా.. భర్త ఫహద్ ఫాసిల్‌తో విడాకులు తీసుకుంటుందా?

ఆ దుస్తులేంటి నజ్రియా.. భర్త ఫహద్ ఫాసిల్‌తో విడాకులు తీసుకుంటుందా?సోషల్ మీడియా సినీ ప్రముఖులు, క్రికెట్ స్టార్ల పట్ల కఠినంగా వ్యవహరిస్తుంది. పుకార్లు, ఊహాగానాలు తరచుగా వేగంగా వ్యాపిస్తాయి. ప్రముఖ మలయాళ నటి నజ్రియా నజీమ్, ఇటీవల బహిరంగంగా కనిపించిన తీరు కారణంగా ఇప్పుడు అనవసరమైన ఆన్‌లైన్ చర్చను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ నటి ఇటీవల దుబాయ్‌లో తన రాబోయే చిత్రం సీన్ ప్రచార కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు, అక్కడ ఆమె ఆకర్షణీయమైన దుస్తులలో కనిపించారు. ఆమె రూపం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆమె ప్రమోట్ చేస్తున్న సినిమా కంటే ఆమె దుస్తులపైనే ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారు.

Sita Controversy: నయనతారకున్న అంకితభావం.. సాయిపల్లవికి ఎక్కడ?

Sita Controversy: నయనతారకున్న అంకితభావం.. సాయిపల్లవికి ఎక్కడ?పాత తరం సంగీత దర్శకుడు సాలూరి వాసు రావు, రామాయణంలో సీత పాత్రకు సాయి పల్లవిని ఎంపిక చేయడాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించారు. దేవుడిపై పరిమిత విశ్వాసం మాత్రమే ఉందని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఒక నటి దైవిక పాత్రను పోషించడం సరైనదేనా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. సినిమాలు, మీడియాలో హిందూ దేవతల చిత్రణ గురించి మాట్లాడుతూ, విశ్వాసాన్ని గుడ్డిగా నమ్మనప్పుడు సాయి పల్లవి ఆ పాత్రను ఎందుకు అంగీకరించిందని వాసు రావు ప్రశ్నించారు.

హంతకుడిని కాదు.. ప్రేమికుడిని : షారూక్ 'కింగ్' నుంచి కొత్త పోస్టర్‌ రిలీజ్

హంతకుడిని కాదు.. ప్రేమికుడిని : షారూక్ 'కింగ్' నుంచి కొత్త పోస్టర్‌ రిలీజ్బాలీవుడ్ హీరో షారూక్ ఖాన్ కొత్త చిత్రం 'కింగ్' నుంచి సరికొత్త పోస్టర్ మంగళవారం రిలీజైంది. 'బుల్లెట్ చేతిలో వుంది. పెదాల మధ్య గులాబీ ఉంది. చూపుల్లో మాత్రం కసి కనిపిస్తోంది' ఇది ఆ పోస్టర్ లుక్‌లో కనిపిస్తున్న దృశ్యం. 'హంతకుడిని కాదు.. ప్రేమికుడిని' అంటూ ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్‌ను షారూక్ జోడించాడు. అంతేకాకుండా, 'ఆ జ్ఞాపకం నాకు మళ్ళీ గుర్తొచ్చింది. నేను హంతకుడిని కాదు... నేను ప్రేమికుడిని. కింగ్, డిసెంబర్ 24న థియేటర్లలో విడుదలవుతోంది.' అని పేర్కొన్నారు.

ఆ విషయం తెలియగానే సెమిస్టర్‌ను మధ్యలోనే వదిలేసి వచ్చేశాడు : శిఖర్‌పై జాన్వీ కామెంట్స్

ఆ విషయం తెలియగానే సెమిస్టర్‌ను మధ్యలోనే వదిలేసి వచ్చేశాడు : శిఖర్‌పై జాన్వీ కామెంట్స్మా అమ్మ చనిపోయిందని తెలియగానే తనకు అండగా ఉండేందుకు సెమిస్టర్‌ను మధ్యలోనే వదిలేసి వచ్చేశాడు అని తన ప్రియుడు శిఖర్ పహారియాను ఉద్దేశించిన బాలీవుడ్ నటి జాన్వీ కపూర్ అన్నారు. కాఫీ విత్ కరణ్ తొమ్మిదో సీజన్‌ తాజా ఎపిసోడ్‌లో ఆమమె నటుడు వరుణ్ ధావన్‌తో కలిసి పాల్గొన్నారు.