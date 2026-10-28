Cyclone Arnab: ఆ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్.. అప్రమత్తం చేసిన పోలీసులు
అర్నాబ్ తుపాను కారణంగా కురిసిన భారీ వర్షాల వల్ల అనకాపల్లి జిల్లా, బుచ్చయ్యపేట మండలంలోని వడ్డాది విజయరామ రాజు పేట కాజ్వేల (నీటి ప్రవాహ మార్గాల)పై వరద నీరు ప్రవహిస్తుండటంతో, పోలీసులు అక్కడ రాకపోకలను పూర్తిగా నిలిపివేశారు.
అనకాపల్లి జిల్లా ఎస్పీ తుహిన్ సిన్హా ఆదేశాల మేరకు, పోలీసులు ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తూ అత్యవసర హెచ్చరిక జారీ చేశారు. కాజ్వేలపై నీటి ప్రవాహం ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకోవడంతో, పాదచారులు, ద్విచక్ర వాహనాలు, ఆటోలు, బస్సులు, లారీలతో సహా అన్ని రకాల వాహనాల రాకపోకలను నిషేధించినట్లు పోలీసుల ప్రకటన పేర్కొంది.
వరద నీటితో నిండిన మార్గాల (కాజ్వేల) గుండా పశువులను తరలించడానికి ప్రయత్నించవద్దని పోలీసులు పశువుల యజమానులను హెచ్చరించారు. ఇలా చేయడం వల్ల మనుషుల ప్రాణాలకు, పశువుల ప్రాణాలకు ప్రమాదం వాటిల్లవచ్చని వారు పేర్కొన్నారు.
బుచ్చయ్యపేట, వి. మాడుగుల, చోడవరం, చీడికాడ మండలాల ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప, అనవసరమైన ప్రయాణాలు చేయకుండా ఇళ్లలోనే ఉండాలని సూచించారు. వరద నీటి ప్రవాహ వేగాన్ని తక్కువ అంచనా వేయవద్దని, నీటితో నిండిన మార్గాలను దాటడానికి ప్రయత్నించవద్దని ప్రజలను కోరారు.
ప్రమాదాలను నివారించేందుకు కాజ్వేల వద్ద పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించారు. వాతావరణ పరిస్థితులు మెరుగుపడి, వరద నీరు తగ్గే వరకు ఈ ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయని పోలీసులు తెలిపారు.
ప్రజలందరూ అధికారులకు సహకరించాలని వారు విజ్ఞప్తి చేశారు. అత్యవసర సహాయం అవసరమైన వారు 112 నంబర్కు కాల్ చేయవచ్చు లేదా స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ను సంప్రదించవచ్చు.