Cyclone Ditwah: దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరానికి దగ్గరగా కదులుతోన్న దిత్వా తుఫాను
దిత్వా తుఫాను దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరానికి దగ్గరగా కదులుతోంది. ఇది బంగాళాఖాతం మీదుగా ఉత్తర-వాయువ్య దిశగా కదులుతోంది. గత ఆరు గంటల్లో ఈ వ్యవస్థ గంటకు 8 కి.మీ వేగంతో కదిలింది. 2025 నవంబర్ 29న ఉదయం 05.30 గంటలకు వద్ద నైరుతి బంగాళాఖాతం, దానికి ఆనుకుని ఉన్న ఉత్తర శ్రీలంక వైపు, 9.4°N అక్షాంశం మరియు 80.7°E రేఖాంశం దగ్గర కేంద్రీకృతమైంది.
ఐఎండీ ప్రకారం, తుఫాను ప్రస్తుత స్థానం జాఫ్నా (శ్రీలంక)కి తూర్పు-ఆగ్నేయంగా 80 కి.మీ., ట్రింకోమలీ (శ్రీలంక)కి వాయువ్యంగా 110 కి.మీ., కరైకల్ (భారతదేశం)కి దక్షిణ-ఆగ్నేయంగా 190 కి.మీ., పుదుచ్చేరి (భారతదేశం)కి దక్షిణ-ఆగ్నేయంగా 300 కి.మీ., చెన్నై (భారతదేశం)కి దక్షిణంగా 400 కి.మీలలో ఇది కేంద్రీకృతమైంది.
వాతవారణ అధికారుల సూచన ప్రకారం, దిత్వా తుఫాను ఉత్తర-వాయువ్య దిశగా కదులుతూ నవంబర్ 30 తెల్లవారుజామున ఉత్తర తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, దానికి ఆనుకుని ఉన్న దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాలకు సమీపంలో నైరుతి బంగాళాఖాతం మీదుగా చేరుకునే అవకాశం ఉంది.