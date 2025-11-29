cyclone ditwah live, శ్రీలంకను ముంచేసింది, 120 మంది మృతి, చెన్నై-కోస్తాంధ్రలకు హెచ్చరిక
దిత్వా తుఫాన్ (cyclone ditwah) శ్రీలంకను దారుణంగా నష్టపరిచింది. ఇప్పటివరకూ దిత్వా ధాటికి ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి సంఖ్య 120 మంది. కాగా తుఫానులో కనిపించకుండా పోయినవారి సంఖ్య 130కి పైగా వున్నట్లు శ్రీలంక అధికారులు వెల్లడించారు. దిత్వా తుఫాను ధాటికి శ్రీలంకలో మృతుల సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం వున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ తుఫాన్ ప్రభావానికి సుమారు 4 లక్షల మంది లోనయ్యారనీ, 44 వేల మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించినట్లు శ్రీలంక అధికారులు తెలిపారు. శ్రీలంక లోని కండై జిల్లాలో 51 మంది మృతి చెందగా 70 మంది దాకా కనిపించకుండా పోయినట్లు సమాచారం. శ్రీలంక ఇంతటి భారీ విధ్వంసం సృష్టించిన దిత్వా ఇప్పుడు తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపుకి దూసుకువస్తోంది.
దిత్వా తుఫాను ప్రభావం కారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నెల్లూరు, చిత్తూరు, కడప అనే మూడు జిల్లాలు రాబోయే 24 గంటల్లో ఆకస్మిక వరదలు వచ్చే ప్రమాదం వున్నట్లు హెచ్చరిస్తున్నారు. బంగాళాఖాతంలోని నైరుతి శ్రీలంక తీరంలో ఏర్పడిన తుఫాను ఉత్తర-వాయువ్య దిశలో వేగంగా కదులుతోంది.
ప్రస్తుతం శ్రీలంకలోని ట్రింకోమలీకి వాయువ్యంగా 80 కి.మీ, పుదుచ్చేరికి ఆగ్నేయంగా 330 కి.మీ, చెన్నైకి దక్షిణంగా 430 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది.
ఈ తుఫాన్ ప్రభావం నెల్లూరు, చిత్తూరు, కడప జిల్లాలపై వుంటుందనీ, ఆకస్మిక వరద హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. శనివారం మధ్యాహ్నం నుండి తీరప్రాంతాల వెంబడి గంటకు 50 కి.మీ వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వారు తెలిపారు.