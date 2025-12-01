Cyclone Ditwah: దిత్వా తుఫాను బలహీనపడినా.. రెడ్ అలెర్ట్ జారీ.. ఎక్కడ?

తిరుపతి, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాలలో సోమవారం తెల్లవారుజామున దిత్వా తుఫాను బలహీనపడి వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన దిట్వా తూర్పు తీర ప్రాంతాలకు దగ్గరగా ఉండటంతో నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో గాలులతో కూడిన మోస్తరు వర్షం కురిసింది.
తుఫాను కారణంగా తలెత్తే పరిస్థితిని పర్యవేక్షించడానికి, నిర్వహించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దుర్బల జిల్లాల్లో నియంత్రణ గదులను ఏర్పాటు చేసింది, దీనివల్ల భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాలతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని దక్షిణ తీరప్రాంత జిల్లాల్లో ఆదివారం రాత్రి నుండి సోమవారం ఉదయం వరకు వర్షాలు కురుస్తాయని.. ఐఎండీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
తిరుపతి, వైఎస్ఆర్ కడప, అన్నమయ్య, బాపట్ల జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో సోమవారం ఉదయం వరకు వర్షాలు కురుస్తాయని, చిత్తూరు, శ్రీ సత్యసాయి, అనంతపురం, నంద్యాల, పల్నాడు, గుంటూరు, కృష్ణ, పశ్చిమ గోదావరి మరియు కోనసీమ జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని విడుదల తెలిపింది.
తుఫాను ఉత్తర తమిళనాడు, పొరుగున ఉన్న పుదుచ్చేరి వెంబడి సమాంతరంగా కదులుతుందని భావిస్తున్నారు. సోమవారం నుండి వర్షపాతం తగ్గుముఖం పట్టినప్పటికీ, చిత్తూరు, తిరుపతి, నెల్లూరు, అన్నమయ్య, వైఎస్ఆర్ కడప, ప్రకాశం, పల్నాడు, బాపట్ల, గుంటూరు, కృష్ణ, పశ్చిమ గోదావరి, కోనసీమ జిల్లాల్లో సోమవారం భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ మానిటర్ అంచనా వేసింది.
గాలి వేగం గంటకు 45-55 కి.మీ., నుండి 65 కి.మీ. వరకు ఉంటుంది. ఇది తగ్గే అవకాశం ఉంది, సోమవారం సాయంత్రం నుండి దక్షిణ తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్ వెంబడి, ఆవల గాలి వేగం గంటకు 35-45 కి.మీ., నుండి 55 కి.మీ. వరకు ఉంటుందని.. ఐఎండి తెలిపింది. డిసెంబర్ 2 వరకు మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లవద్దని సూచించారు.