  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Cyclone in bay of bengal by monday and widespread rains in andhra pradesh
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 23 October 2026 (15:46 IST)

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - సోమవారానికి తుఫానుగా బలపడే ఛాన్స్

low pressure bay of bengal
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (15:46 IST)
google-news
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం సోమవారం నాటికి తుఫానుగా బలపడి ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వైపు కదిలే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తారంగా కురుస్తాయని, ప్రజలు, రైతులు, అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. 
 
తూర్పు, మధ్య ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో శుక్రవారం అల్పపీడనం ఏర్పడినట్టు ఏపీఎస్డీఎంఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైర్ వెల్లడించారు. రాబోయే 24 గంటల్లో  అంటే శనివారానికి వాయుగుండంగా బలపడనుందని ఆయన వివరించారు. ఆ మరుసటి రోజు అంటే ఆదివారానికి తీవ్ర వాయుగుండంగా మారి, సోమవారం ఉదయానికి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తుఫానుగా రూపాంతరం చెందే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నట్టు పేర్కొన్నారు. 
 
తుఫానుగా బలపడిన తర్వాత రాబోయే రెండు రోజుల్లో ఇది ఉత్తరాంధ్ర - దక్షిణ ఒరిస్సా తీరాల వైపు పయనించే సూచనలు ఉన్నాయని ప్రఖర్ జైల్ వెల్లడించారు. ఈ తుఫాను ప్రభావంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు, కొన్నిచోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు, రైతులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. 
 
ఈ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ఇప్పటికే సముద్రంలో వేటకు వెళ్లిన జాలర్లు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా సురక్షిత ప్రాంతాలకు, తీరానికి తిరిగి రావాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. తుఫాను కదలికలను అధికారులు నిశితంగా గమనిస్తున్నారని, ప్రజలు కూడా అధికారిక ప్రకటనలను తెలుసుకుంటూ వుండాలని కోరారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ప్రియుడితో కలిసి భర్త గొంతు కోసి హత్య చేసిన భార్య, ఇద్దరూ కలిసి పరార్

RC 17: ఆర్.సి. 17 కోసం రామ్ చరణ్ కొత్త అవతారంలో కనిపించనున్నారు !

RC 17: ఆర్.సి. 17 కోసం రామ్ చరణ్ కొత్త అవతారంలో కనిపించనున్నారు !గతంలో సుకుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన రంగస్థలం సినిమాలో చరణ్ తన సహజసిద్ధమైన, రఫ్ లుక్‌తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. ఇక మగధీర లో యోధుడిగా, ధృవ లో స్టైలిష్ పోలీస్ అధికారిగా, ఇటీవల పెద్ది లో గడ్డం, పొడవాటి జుట్టుతో కనిపించి తన పాత్రలకు తగ్గట్టుగా రూపాన్ని మార్చుకోవడంలో ఆయన ప్రత్యేకత చాటుకున్నారు.

Sri Nandu: భిన్నమైన ద్రుక్పథంతో ముందుకు సాగుతున్న కథానాయకుడు శ్రీ నందు

Sri Nandu: భిన్నమైన ద్రుక్పథంతో ముందుకు సాగుతున్న కథానాయకుడు శ్రీ నందునటుడిగా, యాంకర్ గా, రచయితగా దర్శకుడిగా కూడా అనుభవం వున్న కథానాయకుడు శ్రీ నందు భిన్నమైన ఆలోచనతో సినిమారంగంలో ముందుకు సాగుతున్నారు. 100% Love, సవారి, దండోరా వంటి చిత్రాలతో ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన నందు, ప్రస్తుతం ప్రధాన పాత్రలకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ కొత్త తరహా కథలతో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

Fauji File No. #25: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ స్పెషల్ పర్సన్ గా శుభాకాంక్షలు చెబుతూ ఫౌజీ పోస్టర్

Fauji File No. #25: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ స్పెషల్ పర్సన్ గా శుభాకాంక్షలు చెబుతూ ఫౌజీ పోస్టర్భారతదేశం, జపాన్ ఇతర దేశాలలోని అభిమానులు ప్రభాస్ 47వ పుట్టినరోజును ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఆయనను భారతదేశపు అతిపెద్ద సూపర్‌స్టార్ అని, అసలైన రెబెల్ స్టార్ అని కొనియాడారు. 'ఇక, ఫౌజీ' చిత్ర బృందం పాతకాలపు సైనిక దుస్తులలో ఉన్న ప్రభాస్ యొక్క ఆకట్టుకునే పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది. 'డీక్లాసిఫైయింగ్ ఫైల్ నం: #25' వీడియో రివీల్‌ను టీజ్ చేసింది. అదే సమయంలో, 'స్పిరిట్', 'కల్కి 2898 ఏడీ' మరియు ఇతర చిత్రాల ఖాతాలు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు మరియు ప్రాజెక్ట్ అప్‌డేట్‌లను పంచుకున్నాయి.

NTR & Trivikram :ఎన్.టి.ఆర్. సినిమాపై అప్ డేట్ ఇచ్చిన త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్

NTR & Trivikram :ఎన్.టి.ఆర్. సినిమాపై అప్ డేట్ ఇచ్చిన త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ఎన్.టి.ఆర్. తో దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ సినిమా వుంటుందన్న విషయం తెలిసిందే. చాలా కాలం గేప్ తీసుకున్న త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ తాజా తన రాబోయే సినిమా గురించి అప్ డేట్ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం వెంకటేష్ తో చేసిన ఆదర్శకుటుంబం.. హౌస్ నెం. 47 చిత్రం ఈనెల 30న విడుదల కాబోతోంది.

ప్రముఖ హాలీవుడ్ నటుడు టామ్ సెరిట్ ఇకలేరు

ప్రముఖ హాలీవుడ్ నటుడు టామ్ సెరిట్ ఇకలేరుప్రముఖ హాలీవుడ్ నటుడు, ఎమ్మీ అవార్డు గ్రహీత టామ్ సెరిట్ ఇకలేరు. ఆయన వయసు 93 యేళ్లు. ఏలియన్, టాప్ గన్ వంటి ప్రఖ్యాత చిత్రాలతో ఆయన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందారు. అయితే, అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా బుధవారం తుదిశ్వాస విడిచినట్టు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు వెల్లడించారు.