బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - సోమవారానికి తుఫానుగా బలపడే ఛాన్స్
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం సోమవారం నాటికి తుఫానుగా బలపడి ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వైపు కదిలే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తారంగా కురుస్తాయని, ప్రజలు, రైతులు, అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.
తూర్పు, మధ్య ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో శుక్రవారం అల్పపీడనం ఏర్పడినట్టు ఏపీఎస్డీఎంఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైర్ వెల్లడించారు. రాబోయే 24 గంటల్లో అంటే శనివారానికి వాయుగుండంగా బలపడనుందని ఆయన వివరించారు. ఆ మరుసటి రోజు అంటే ఆదివారానికి తీవ్ర వాయుగుండంగా మారి, సోమవారం ఉదయానికి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తుఫానుగా రూపాంతరం చెందే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నట్టు పేర్కొన్నారు.
తుఫానుగా బలపడిన తర్వాత రాబోయే రెండు రోజుల్లో ఇది ఉత్తరాంధ్ర - దక్షిణ ఒరిస్సా తీరాల వైపు పయనించే సూచనలు ఉన్నాయని ప్రఖర్ జైల్ వెల్లడించారు. ఈ తుఫాను ప్రభావంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు, కొన్నిచోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు, రైతులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
ఈ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ఇప్పటికే సముద్రంలో వేటకు వెళ్లిన జాలర్లు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా సురక్షిత ప్రాంతాలకు, తీరానికి తిరిగి రావాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. తుఫాను కదలికలను అధికారులు నిశితంగా గమనిస్తున్నారని, ప్రజలు కూడా అధికారిక ప్రకటనలను తెలుసుకుంటూ వుండాలని కోరారు.