Cyclone Montha: ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వైపు కదులుతోంది.. కళింగపట్నం మధ్య?
మోంతా తుఫాను బలపడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వైపు కదులుతోంది. మంగళవారం (అక్టోబర్ 28) సాయంత్రం కాకినాడ చుట్టూ మచిలీపట్నం, కళింగపట్నం మధ్య తీవ్ర తుఫానుగా దాటే అవకాశం ఉంది. ఈ తుఫాను ప్రభావంతో గరిష్టంగా 90-100 కి.మీ.ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయి.
ఇది గంటకు 110 కి.మీ.ల వరకు ఉంటుంది. మోంతా తుఫాను తీవ్ర తుఫానుగా మారిన తర్వాత సోమవారం (అక్టోబర్ 27) నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అనేక ప్రాంతాల్లో అతి భారీ వర్షపాతం నమోదవుతుందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) హెచ్చరించింది. దీని వల్ల ఆస్తులతో పాటు విద్యుత్, నీటి సరఫరా, కమ్యూనికేషన్, ఇంటర్నెట్ వంటి వివిధ అత్యవసర సేవలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతుందని అంచనా.
ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర అల్పపీడనం వాయువ్య దిశగా కదులుతోందని ఐఎండీ వివరాలను అందిస్తోంది. ఇది పోర్ట్ బ్లెయిర్ (అండమాన్- నికోబార్ దీవులు)కు పశ్చిమాన 620 కి.మీ., చెన్నై (తమిళనాడు) కు తూర్పు-ఆగ్నేయంగా 770 కి.మీ., విశాఖపట్నం (ఆంధ్రప్రదేశ్)కు ఆగ్నేయంగా 820 కి.మీ., కాకినాడ (ఆంధ్రప్రదేశ్) కు ఆగ్నేయంగా 810 కి.మీ, గోపాల్పూర్ (ఒడిశా)కు ఆగ్నేయంగా 920 కి.మీ. దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉందని ఐఎండి తెలిపింది.