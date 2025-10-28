Cyclone Montha updates: నెల్లూరుకు రెడ్ అలెర్ట్.. గంటకు 90-100 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు
పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన మొంథా తుఫాను గత ఆరు గంటల్లో గంటకు 15 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఉత్తరం నుండి వాయువ్య దిశగా కదిలి మంగళవారం ఉదయం 5.30 గంటలకు తీవ్ర తుఫానుగా మారిందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఉదయం 5.30 గంటలకు వాతావరణ వ్యవస్థ మచిలీపట్నంకు దక్షిణం నుండి ఆగ్నేయంగా 190 కి.మీ, కాకినాడకు దక్షిణం నుండి ఆగ్నేయంగా 270 కి.మీ, వైజాగ్కు దక్షిణం నుండి ఆగ్నేయంగా 340 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది.
పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం మీదుగా ఏర్పడిన మొంథా తుఫాను గత ఆరు గంటల్లో ఉత్తర-వాయువ్య దిశగా గంటకు 15 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదిలింది. తీవ్ర తుఫానుగా బలపడి ఉదయం 5.30 గంటలకు మచిలీపట్నంకు దక్షిణం నుండి ఆగ్నేయంలోకి 190 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది.. అని వాతావరణ శాఖ అధికారిక ప్రకటనలో తెలిపింది.
ఇది ఉత్తర-వాయువ్య దిశగా కదులుతూ మంగళవారం సాయంత్రం, రాత్రి సమయంలో కాకినాడ చుట్టూ మచిలీపట్నం, కళింగపట్నం మధ్య తీవ్ర తుఫానుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉంది.
దీని ప్రభావంతో గరిష్టంగా గంటకు 90-100 కిలోమీటర్ల వేగంతో, 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయి. మొంథా ప్రభావంతో దక్షిణ రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్రమైన తుఫాను మొంథా ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వైపు దూసుకువస్తుండటంతో, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీరప్రాంత జిల్లాల్లో రియల్-టైమ్ వాయిస్ అలర్ట్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టింది.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు, వివిధ రూపాల్లో ప్రజలకు తుఫాను సమాచారాన్ని అందించాలని, రియల్-టైమ్ వాయిస్ అలర్ట్ల ద్వారా తుఫాను హెచ్చరికలను 26 తీరప్రాంత గ్రామాల్లో పైలట్ ప్రాతిపదికన ప్రవేశపెట్టినట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ మంగళవారం తెలిపింది. మొంథా తుపాను ప్రభావంతో నెల్లూరు జిల్లాలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
జిల్లాలోని 38 మండలాల్లో మొత్తం 142 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు కాగా, సగటున 3.7 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. వాతావరణ శాఖ జిల్లాకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేయడంతో అధికార యంత్రాంగం పూర్తిగా అప్రమత్తమై సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేసింది.
సోమవారం మధ్యాహ్నం నుంచి ఆకాశం మేఘావృతమై చల్లని గాలులు వీచాయి. మైపాడు, కృష్ణపట్నం, రామాయపట్నం తీర ప్రాంతాల్లో సముద్రం ఉగ్రరూపం దాల్చింది. బలమైన ఈదురుగాలులతో అలలు ఎగిసిపడుతున్నాయి.