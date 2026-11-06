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  4. Cyclone Murasu claims eight lives, causes Rs 1,918.55-crore damage in Andhra Pradesh
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 6 November 2026 (09:46 IST)

మురసు తుఫాను.. ఎనిమిది మంది మృతి... రూ.1,918.55 కోట్ల నష్టం

Cyclone Murasu
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (09:46 IST)
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మురసు తుపాను కారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఎనిమిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. సుమారు రూ. 1,918.55 కోట్ల నష్టం వాటిల్లింది. మంగళవారం తీరాన్ని దాటిన ఈ తుపాను వల్ల ఎనిమిది మంది మరణించారు. వీరిలో బాపట్ల జిల్లాలో ఐదుగురు, గుంటూరు జిల్లాలో ఇద్దరు, పల్నాడు జిల్లాలో ఒకరు ఉన్నారు. 
 
ఈ తుపాను వల్ల 1,43,122 హెక్టార్లలో పంటలు దెబ్బతినగా, 1,86,063 మంది రైతులు నష్టపోయారు. ఉద్యానవన పంటలు 6,749 హెక్టార్లలో దెబ్బతినడం ద్వారా 12,586 మంది రైతులు ప్రభావితమయ్యారు. మొత్తం 983 ఇళ్లు, 346 పడవలు, 220 చేపల వలలు కూడా ధ్వంసమయ్యాయి.
 
వరద నీరు తగ్గిన తర్వాత పంట నష్టాన్ని ఖచ్చితంగా అంచనా వేయడానికి 48 నుండి 72 గంటల సమయం పడుతుందని అధికారులు గురువారం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడికి వివరించారు. 
 
ముఖ్యమంత్రి తుపాను అనంతర పరిస్థితులను సమీక్షించారు. వ్యవసాయం, విద్యుత్, మున్సిపల్ పరిపాలన, పంచాయతీ రాజ్ వంటి వివిధ శాఖలలో జరిగిన నష్టాల గురించి అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అలాగే, చేపడుతున్న సహాయక, పునరుద్ధరణ చర్యలను కూడా ఆయన సమీక్షించారు.
 
రాష్ట్రంలో వరుసగా రెండు తుపానులు సంభవించిన నేపథ్యంలో, రైతులు, ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరణ, రహదారుల మరమ్మతులు, తాగునీటి సరఫరాకు అంతరాయం కలగకుండా చూడటానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. 
 
తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను స్వయంగా పరిశీలించేందుకు శుక్రవారం తాను ఆ ప్రాంతాలను సందర్శించనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరణ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని అధికారులు ఆయనకు తెలిపారు. దెబ్బతిన్న 3,946 విద్యుత్ స్తంభాలలో 1,493 స్తంభాలను పునరుద్ధరించారు.
 
రోడ్లు, భవనాల శాఖ నివేదిక ప్రకారం, ప్రధాన జిల్లా రహదారులు, రాష్ట్ర రహదారులలో మొత్తం 760.10 కిలోమీటర్ల మేర నష్టం వాటిల్లింది. చెట్లు పడిపోయిన 206 ప్రాంతాలను ఇప్పటికే క్లియర్ చేశారు. పంచాయతీ రాజ్ ఇంజనీరింగ్ విభాగం పరిధిలో 74 గ్రామీణ రహదారులు దెబ్బతినగా, దీనివల్ల 204.14 కిలోమీటర్ల మేర నష్టం వాటిల్లింది. ఈ రహదారుల పునరుద్ధరణకు సుమారు రూ.92.08 కోట్ల వ్యయం అవుతుందని అంచనా.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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