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  4. Cyclone Murasu: Heavy to Very Heavy Rain Likely in 11 AP Districts on November 3,4,5
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 3 November 2026 (09:19 IST)

Cyclone Murasu: నవంబర్ 5 వరకు భారీ వర్షాలు.. 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు

Cyclone Murasu
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (09:19 IST)
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నవంబర్ 3న, తీర ప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాంలోని చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. రాయలసీమలోని అనేక ప్రాంతాల్లో కూడా ఇదే విధమైన వాతావరణం ఉండవచ్చు. పల్నాడు, తిరుపతి, నంద్యాల జిల్లాల్లో ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
అలాగే, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణ, గుంటూరు, బాపట్ల, ప్రకాశం, నెల్లూరు, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, కడప, కర్నూలు జిల్లాల్లో ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా, శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అల్లూరి సీతారామరాజు, అనకాపల్లి, కాకినాడ, డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, శ్రీ సత్యసాయి, అనంతపురం జిల్లాలు, యానాంలో ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. 
 
నవంబర్ 4, 5 తేదీలలో కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో అనేక చోట్ల తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉందని, ముఖ్యంగా నవంబర్ 4న పల్నాడు, ప్రకాశం, కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లో ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. 
 
నవంబర్ 5న కోస్తా ఆంధ్ర, యానాంలో కొన్ని చోట్ల, అలాగే రాయలసీమలో ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ వర్షాలతో పాటు గంటకు 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని ఆ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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