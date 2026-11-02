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  4. Cyclone Murasu Intensifies, Likely to Hit AP Coast by Tuesday
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 2 November 2026 (08:35 IST)

Cyclone Murasu: మురసుతో ఏపీ, తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు.. మంగళవారం..?

Cyclone Murasu
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (08:35 IST)
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Cyclone Murasu
పశ్చిమ-మధ్య, ఆనుకొని ఉన్న నైరుతి బంగాళాఖాతంలో మురసు తుఫాను తీవ్ర తుఫానుగా బలపడిందని, ఇది నవంబర్ 2 అర్ధరాత్రి నుంచి నవంబర్ 3 తెల్లవారుజాము మధ్య దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎమ్‌డి) తెలిపింది. గత ఆరు గంటల్లో ఈ వ్యవస్థ గంటకు 20 కిలోమీటర్ల వేగంతో దాదాపు వాయువ్య దిశగా కదిలిందని, నవంబర్ 2న తెల్లవారుజామున 2.30 గంటలకు (ఐఎస్‌టి) అదే ప్రాంతంలో కేంద్రీకృతమై ఉందని ఐఎమ్‌డి తన తాజా బులెటిన్‌లో పేర్కొంది. 
 
ఈ తీవ్ర తుఫాను 13.6° ఉత్తర అక్షాంశం, 82.5° తూర్పు రేఖాంశం వద్ద కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఇది చెన్నైకి తూర్పు-ఈశాన్యంగా 260 కి.మీ., నెల్లూరుకు తూర్పు-ఆగ్నేయంగా 290 కి.మీ., మచిలీపట్నానికి దక్షిణ-ఆగ్నేయంగా 320 కి.మీ., కావలికి తూర్పు-ఆగ్నేయంగా 310 కి.మీ., ఒంగోలుకు ఆగ్నేయంగా 330 కి.మీ. మరియు విశాఖపట్నానికి దక్షిణంగా 470 కి.మీ. దూరంలో ఉంది. 
 
ఈ తుఫాను వాయువ్య దిశగా కదులుతూ, గంటకు 100-110 కి.మీ.ల స్థిరమైన గాలులతో మరియు గంటకు 120 కి.మీ.ల వరకు ఈదురు గాలులతో తీవ్ర తుఫానుగా దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ సంస్థ తెలిపింది. నవంబర్ 2న రాత్రి 11.30 గంటల నుండి నవంబర్ 3న ఉదయం 4 గంటల మధ్య, ఒంగోలుకు సమీపంలో నెల్లూరు, నర్సాపూర్ మధ్య తుఫాను తీరాన్ని తాకే అవకాశం ఉందని ఐఎండి తెలిపింది. 
 
ఇదిలా ఉండగా, మురసు తుఫాను ప్రభావానికి సిద్ధంగా ఉండేందుకు రాయగడ జిల్లా యంత్రాంగం తన సన్నద్ధతను పెంచిందని, అత్యవసర సహాయక చర్యల కోసం 11 అగ్నిమాపక కేంద్రాల బృందాలను, భారీ యంత్రాలను కీలక ప్రదేశాలలో మోహరించిందని అదనపు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ (జనరల్) రవీంద్రనాథ్ కహన్రా తెలిపారు. 
 
తుఫాను, భారీ వర్షాలకు సన్నద్ధతను అంచనా వేయడానికి, జిల్లా కలెక్టర్ అధ్యక్షతన ఆదివారం నాడు పరిపాలన యంత్రాంగం వర్చువల్ అత్యవసర సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించింది. ఈ సమావేశంలో ముందస్తు హెచ్చరిక వ్యవస్థలు, అత్యవసర సేవలు, సహాయక, పునరావాస చర్యలు, ఆశ్రయ ఏర్పాట్లు, అవసరమైన పరికరాల లభ్యతను సమీక్షించారు. సన్నద్ధతా చర్యల గురించి మాట్లాడుతూ, కహన్రా ఇలా అన్నారు.
 
మురసు తుఫాను సన్నద్ధతలో భాగంగా, రాయగడ జిల్లా కలెక్టర్ భద్రతా చర్యలు, సన్నద్ధతపై చర్చించడానికి వర్చువల్ అత్యవసర సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. భారత వాతావరణ శాఖ, ప్రత్యేక సహాయ కమిషనర్ నివేదికల ఆధారంగా, జిల్లా నవంబర్ 2 వరకు ఆరెంజ్ హెచ్చరిక పరిధిలో ఉందని, ఆ తర్వాత నవంబర్ 3, 4 తేదీలకు నారింజ హెచ్చరిక జారీ చేయబడిందని ఆయన అన్నారు. 
 
రహదారి దిగ్బంధం ఏర్పడిన పక్షంలో జాతీయ రహదారి 326ను తక్షణమే క్లియర్ చేయడానికి, యంత్రాంగం మొత్తం 11 ఫైర్ స్టేషన్ బృందాలను మోహరించింది. గుమ్మా ఘాటి, ముకుంద్‌పూర్ ఘాటిలలో జేసీబీలు, ఎక్స్‌కవేటర్లు, హైడ్రా క్రేన్‌లను సిద్ధంగా ఉంచింది. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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