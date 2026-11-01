'మురసు' తుఫాను : నెల్లూరు - నరసాపురం మధ్య తీరం దాటే అవకాశం
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండం మరింత బలపడి తుఫానుగా మారింది. దీనికి 'మురుసు' అని పేరు పెట్టిన విషయం తెల్సిందే. ప్రస్తుతం ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వైపు వేగంగా దూసుకొస్తుండటంతో దక్షిణ కోస్తాంధ్ర, ఉత్తర తమిళనాడు తీర ప్రాంతాలకు వాతావరణ శాఖ తుఫాను హెచ్చరికలు జారీచేసింది. ఈ తుఫాను ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు, పెను గాలులు సంభవించే అవకాశం ఉందని అధికారులు అప్రమత్తం చేస్తున్నారు.
మరోవైపు, ఈ తుఫాను గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 23 కి.మీ. వేగంతో కదులుతోంది. ప్రస్తుతం చెన్నైకి 560 కిమీ, విశాఖపట్నానికి 660 కి.మీ, మచిలీపట్నానికి 640 కిమీ, నెల్లూరుకు 630 కి.మీ, ఒంగోలుకు 680 కి.మీ. దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది. సోమవారం ఉదయానికి పశ్చిమమధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుఫానుగా బలపడే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ అంచనా వేసింది.
సోమవారం అర్థరాత్రి లేదా మంగళవారం తెల్లవారుజాము సమయంలో నెల్లూరు - నరసాపురం మధ్య తుఫాను తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. మత్స్యకారులు సముద్రంలో వేటకి వెళ్లవద్దని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. తుఫాను ప్రభావంతో మరో మూడురోజుల పాటు దక్షిణకోస్తా, రాయలసీమలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని, ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ సూచించారు.
ఈ తుఫాను తీరం దాటే సమయంలో తీవ్ర రూపంలో ఉంటుందని, గంటకు 100 కిమీ నుంచి 110 కిమీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీస్తాయని, గరిష్టంగా గాలి వేగం గంటకు 120 కిలోమీటర్లకు చేరుకోవచ్చని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీర ప్రాంత యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేసింది. మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి చేపల వేటకు వెళ్ళవద్దని, ఇప్పటికే వెళ్లినవారు వెంటనే తీరానికి తిరిగి రావాలని అధికారులు సూచనలు చేశారు.