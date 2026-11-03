Cyclone Murasu: చంద్రబాబుకు ఫోన్ చేసిన కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా
కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడికి ఫోన్ చేసి, రాష్ట్రంలో తుపాన్ల ప్రభావం, వాటి వల్ల జరిగిన నష్టం, చేపడుతున్న సహాయక చర్యల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా, అర్నాబ్ తుపాను, దాని తర్వాత వచ్చిన రాసు తుపాను వల్ల ఏర్పడిన పరిస్థితులను చంద్రబాబు నాయుడు వివరించారు. పలు జిల్లాల్లో పంటలకు, ఆస్తులకు జరిగిన నష్టం గురించి ఆయన షాకు తెలియజేశారు.
నష్టాన్ని అంచనా వేయడానికి కేంద్ర బృందాన్ని పంపినందుకు ముఖ్యమంత్రి, కేంద్ర హోంమంత్రికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. వరుస తుపానుల ప్రభావం నుంచి రాష్ట్రం కోలుకునేందుకు కేంద్రం నుంచి తగిన సహాయం అందించాలని ఆయన కోరారు.
మరోవైపు తీవ్ర తుపాను మురాసు దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వెంబడి భూమిని తాకే ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఇది పూర్తిగా పూర్తవ్వడానికి మరో రెండు గంటల సమయం పడుతుందని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, నెల్లూరు, నర్సాపురం మధ్య, ఒంగోలుకు సమీపంలో ఈ తుపాను తీరాన్ని దాటుతోంది.