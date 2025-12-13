దివ్యాంగులైన క్రికెటర్లకు అండగా నిలిచిన పవన్ కల్యాణ్.. ఆ వీడియో చూసి చలించిపోయాను..
భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు ఇటీవల ప్రపంచ కప్ను గెలుచుకుని యావత్ దేశాన్ని గర్వపడేలా చేసింది. సాధారణంగా పురుషుల, మహిళల జట్ల విజయాలను దేశం మొత్తం కలిసి జరుపుకుంటుంది. కానీ దివ్యాంగులైన మహిళల విజయం మాత్రం పెద్దగా ఎవరి దృష్టికి రాలేదు.
అయితే, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ వారి పట్టుదలకు ఎంతగానో చలించిపోయారు. ప్రపంచ కప్ గెలిచిన క్రికెటర్లను అభినందిస్తూ, పవన్ కళ్యాణ్ ప్రతి మహిళా క్రికెటర్కు రూ. 5 లక్షల చొప్పున, కోచ్లకు రూ. 2 లక్షల చొప్పున చెక్కులను అందజేశారు.
ప్రతి మహిళా క్రికెటర్కు పట్టు చీరలు, శాలువలతో పాటు జ్ఞాపికలు, కొండపల్లి బొమ్మలు, అరకు కాఫీ వంటి బహుమతులను అందించి వారిని సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా, మహిళా దివ్యాంగులైన క్రికెటర్ల విజయం దేశానికి గర్వకారణమని ఆయన ప్రశంసించారు.
దివ్యాంగులైన క్రికెటర్ల సాధన కోసం ప్రత్యేక సౌకర్యాలు కల్పించాలని, అన్ని విధాలుగా వారికి అండగా నిలవాలని అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు వ్యక్తిగతంగా విజ్ఞప్తి చేస్తానని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.
అంతేకాకుండా, ప్రపంచ కప్ గెలిచిన దివ్యాంగులైన మహిళల క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్గా వ్యవహరించిన దీపిక, తమ గ్రామంలో రహదారి సౌకర్యాలు లేవని పవన్ కళ్యాణ్ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. తమ తంబలహెట్టి గ్రామానికి రహదారి నిర్మించాలని ఆమె అభ్యర్థించారు. దీనిపై కళ్యాణ్ వెంటనే స్పందించి, కొన్ని గంటల్లోనే ఆ గ్రామానికి రహదారి సౌకర్యాన్ని మంజూరు చేశారు.
ఈ సందర్భంగా పవన్ మాట్లాడుతూ, తాను సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో చూశానని, అందులో అంధ మహిళల జట్టు సభ్యురాలు ప్రపంచ కప్ గెలిచిన తర్వాత తన కోసం ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలని కలలు కంటున్నట్లు చెప్పిందని తెలిపారు.