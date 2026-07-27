ఉత్తరాంధ్రకు వాయుగుండం ముప్పు - తీర ప్రాంతాలకు హైఅలెర్ట్
వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం మరింత బలపడి వాయుగుండంగా మారింది. ఇది సోమవారం మధ్యాహ్నం లేదా సాయంత్రం లోపు ఒరిస్సాలోని పారాదీప్ - వెస్ట్ బెంగాల్లోని సాగర్ ద్వీపం మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. దీని ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్రలోని తీర ప్రాంతల జిల్లాల యంత్రాంగాన్ని ప్రభుత్వం అప్రమత్తం చేసింది.
వాయుగుండం ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్ర తీరం వెంబడి గంటకు 55 నుంచి 65 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులు వీస్తాయని అధికారులు హెచ్చరించారు. సముద్ర తీవ్ర అల్లకల్లోలంగా ఉంటుందని, భారీగా అలలు ఎగిరిపడే ప్రమాదం ఉందని తెలిపారు. జూలై 29 వరకు శ్రీకాకుళంల, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. రానున్న 24 గంటల్లో ఇది మరింత బలపడి తీవ్ర వాయుగుండంగా మారవచ్చని ఏపీ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ అంచనా వేసింది.
ప్రస్తుతం వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా మత్స్యృకారులు ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లకూడదని ప్రభుత్వం తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీచేసింది. వాతావరణం సాధారణ స్థితికి వచ్చేవరకు వేటను నిలిపి వేయాలని స్పష్టంచేసింది. తీవ్రప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు, శిథిలావస్థలో ఉన్న భవనాల కింద ఉండకూడదని అధికారులు సూచించారు.