నియోజకవర్గాల పునర్విభజనతో ఏపీకి ఎంతో మేలు.. పవన్ కల్యాణ్
నియోజకవర్గాల పునర్విభజనపై జనసేన పార్టీ అధినేత, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రతిపాదిత నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజకీయ అవకాశాలను విస్తరిస్తుందని అన్నారు.
విజయవాడలో పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలతో జరిగిన సమావేశంలో ఆయన, సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాలు, కమిటీల ఏర్పాటుతో సహా సంస్థాగత విషయాలను సమీక్షించి, పీఠాపురం నమూనాను అన్ని నియోజకవర్గాల్లోనూ అనుకరించాలని సూచించారు.
జనసేన శాసనసభ పక్షాన్ని ఉద్దేశించి పవన్ మాట్లాడుతూ, 2009 నాటి పునర్విభజన ప్రక్రియ నుండి గుణపాఠాలు నేర్చుకుని, ప్రజా ప్రయోజనాలకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ, నియమ నిబంధనల ఆధారిత విధానాన్ని అనుసరించాలని అన్నారు.
నాయకులు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ, దీర్ఘకాలిక అభివృద్ధి ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు. కేంద్రం తీసుకున్న ఈ చర్యను స్వాగతిస్తూ, కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ అసెంబ్లీ, లోక్సభ సీట్లు 50 శాతం మేర పెరగవచ్చని, దీనివల్ల 88 అసెంబ్లీ, 12 వరకు పార్లమెంట్ సీట్లు అదనంగా చేరతాయని, తద్వారా దాదాపు 100 మంది కొత్త నాయకులకు అవకాశాలు లభిస్తాయని అన్నారు.
దీనిని దుర్వినియోగం చేయవద్దని ఆయన హెచ్చరిస్తూ, పార్టీ వ్యూహాన్ని రూపొందించడానికి ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని పీఏసీ ఛైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్ను ఆదేశించారు.