స్థానిక ఎన్నికల్లో కూడా ఏపీ ప్రజాస్వామ్యం ఖూనీ చేయబడుతోంది.. జగన్ ఫైర్
చిన్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రజాస్వామ్యం ఖూనీ చేయబడుతోందని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఆరోపించారు. మండల పరిషత్ అధ్యక్ష ఉప ఎన్నికల సమయంలో జరిగిన బెదిరింపులు, హింసాత్మక ఘటనలపై జగన్ ప్రస్తావించారు.
నెల్లూరు, అనంతపురం జిల్లాల్లో ఇటీవల జరిగిన వింజమూరు, బొమ్మనహాల్ మండల పరిషత్ అధ్యక్ష (ఎంపీపీ) ఉప ఎన్నికలను ప్రస్తావిస్తూ, జగన్ ఎక్స్లో ఒక పోస్ట్లో, "ఒక చిన్న మండల పరిషత్ ఎన్నికలో కూడా ప్రజాస్వామ్యం ఇంత క్రూరంగా హత్య చేయబడుతున్న తీరు, టీడీపీ, పెత్తందారీతనానికి నిదర్శనం. ఎన్నికలను ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియకు బదులుగా బలప్రదర్శనగా చంద్రబాబు నాయుడు మార్చేశారు.. అని ఆరోపించారు.
నెల్లూరు జిల్లాలోని ఉదయగిరి నియోజకవర్గంలో వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన మండల పరిషత్ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గ (ఎంపీటీసీ) అభ్యర్థులను రోడ్డుపై అడ్డుకుని, దాడి చేసి, ఓటు వేయకుండా అడ్డుకున్నారని మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ సోమవారం అన్నారు. ఒక మహిళా ఎంపీటీసీ అభ్యర్థికి రక్తస్రావమయ్యే గాయాలయ్యాయని, మరో సభ్యుడిని కిడ్నాప్ చేశారని, ఇంకొకరిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారని ఆయన తెలిపారు.
ఇకపోతే.. వింజమూరు, బొమ్మనహళ్లి ఎంపీపీ ఉప ఎన్నికలను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ, స్వేచ్ఛాయుతమైన, నిష్పక్షపాత వాతావరణంలో తిరిగి ఎన్నికలు నిర్వహించాలని వైఎస్సార్సీపీ కోరింది.