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Pawan Kalyan: పానకాల లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో పవన్ దీక్ష
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ బుధవారం మంగళగిరిలో తన వార్షిక ఆధ్యాత్మిక దీక్షను ప్రారంభించారు. ఆయన ప్రతి ఏటా ఈ దీక్షను ఆచరిస్తుంటారు. గుంటూరు జిల్లాలోని పానకాల లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం, ఆయన నాలుగు నెలల పాటు సాగే ఈ దీక్షను మొదలుపెట్టారు.
Pawan kalyan
తన గురువు నిర్దేశించిన ఆధ్యాత్మిక క్రమశిక్షణలో భాగంగా పవన్ కళ్యాణ్ ప్రతి ఏటా నాలుగు నెలల పాటు ఈ దీక్షను చేపడతారు. ఆలయ రాజగోపురం వద్ద ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి సునీల్ కుమార్, అర్చకులు ఆయనకు సంప్రదాయబద్ధంగా స్వాగతం పలికారు.
ఈ దీక్షా ప్రక్రియలో భాగంగా, ఉప ముఖ్యమంత్రి స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించి, అష్టోత్తర నామావళితో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీఎంఎస్ఐడిసి చైర్మన్ చిల్లపల్లి శ్రీనివాసరావుతో పాటు పలువురు ఇతర నాయకులు పాల్గొన్నారు.
Lokesh Kanagaraj : ప్రియదర్శి, నాగ దుర్గ నటిస్తున్న ఇడుపు కాగితం కు లోకేష్ కనగరాజ్ ఆశీస్సులు
సుకుమార్ రైటింగ్స్, బన్నీ వాస్ వర్క్స్ నిర్మిస్తోన్న చిత్రం ఇడుపు కాగితం. ఈ చిత్రం ప్రారంభోత్సవం హైదరాబాద్ అన్న పూర్ణ స్టూడియోలో ప్రారంభమైంది. ఈ వేడుకలో దిల్ రాజుతోపాటు తమిళ దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్ హాజరయ్యారు. ఆయన హైదరాబాద్ లో వుండడంతో సుకుమార్ ఆయన్ను తీసుకువచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఈ సినిమా వరంగల్ లోని ఓ గ్రామంలోని మనుషుల కథ.
kamal hasan :ఆపరేషన్ డ్రస్తో రజనీకాంత్ ధర్మన్.. ది డెడ్లీ డాక్టర్..మొదలైంది
'ది డెడ్లీ డాక్టర్’ అనే పవర్ఫుల్ ట్యాగ్లైన్తో విడుదలైన ఈ పోస్టర్ ప్రేక్షకుల్లో చాలా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ఆపరేషన్ థియేటర్లో నిలబడి ఉన్న రజనీకాంత్, ఆపరేషన్ డ్రస్తో పాటు డార్క్ గ్లాసెస్ ధరించి కనిపించారు. చేతిలో రక్తపు మరకలు ఉన్న స్కాల్పెల్ పట్టుకుని చిరునవ్వుతో కనిపిస్తున్న ఆయన లుక్ ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఉంది.
Alia Bhatt: ఆల్ఫా ఆటిట్యూడ్కు ఒక ప్రతీకలా ఉంటుంది - అలియా భట్
యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్లో రాబోతోన్న భారీ బడ్జెట్ చిత్రం ‘ఆల్పా’. ఇండియాలో ఇది వరకెన్నడూ రానట్టుగా అలియా భట్, షర్వారిలతో భారీ బడ్జెట్ యాక్షన్ మూవీని రూపొందించారు. ఆల్ఫా చిత్రం ఆటిట్యూడ్కు ఒక వేడుకగా, ప్రతీకగా నిలిచే ఓ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా ఆడియెన్స్ ముందుకు రాబోతోంది. ఈ మూవీ షూటింగ్, అందులోని క్షణాల్ని తాను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను అని అలియా భట్ అన్నారు.
Mahesh Babu: రావు బహదూర్ చూసి మహేష్ బాబు సర్ప్రైజ్ అయ్యారు : చింతా గోపాలకృష్ణ రెడ్డి
ఈ చిత్రాన్ని ఏ+ఎస్ మూవీస్, శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్స్ పై చింతా గోపాలకృష్ణ రెడ్డి, అనురాగ్ రెడ్డి & శరత్ చంద్ర నిర్మించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ గ్లింప్స్, పాటలు, టీజర్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచాయి. ‘రావు బహదూర్’ చిత్రం జూలై 3న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత చింతా గోపాలకృష్ణ రెడ్డి విలేకరలు సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
రాం చరణ్కు జాతీయ అవార్డు రాకూడదు : మెగాస్టార్ చిరంజీవి
తన కుమారుడు, మెగా పవర్ స్టార్ రాం చరణ్కు 'పెద్ది' చిత్రంలో చేసిన నటనకు గాను జాతీయ అవార్డు రాకపోయినా ఫర్లేదని ఆయన తండ్రి, మెగాస్టార్ చిరంజీవి అన్నారు. 'పెద్ది' సక్సెస్ వేడుకల్లో చిరంజీవి పాల్గొని మాట్లాడుతూ, 'పెద్ది' చిత్రంలో చెర్రీ నటనకు ప్రతి ఒక్కరూ జాతీయ అవార్డు వస్తుందని అంటున్నారని, కానీ తనకు మాత్రం అవార్డు రాకపోయినా ఫర్లేదని, అవార్డు రావడానికి ఎన్నో దారులు ఉంటాయి. కానీ, ప్రజలందరూ నేషనల్ అవార్డు విన్నింగ్ ఫెర్ఫార్మెన్స్ అంటుంటే చాలా ఆనందంగా అనిపించిందన్నారు.