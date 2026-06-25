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  4. Deputy CM Pawan Kalyan Begins Annual Deeksha at Mangalagiri
Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 25 June 2026 (11:23 IST)

Pawan Kalyan: పానకాల లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో పవన్ దీక్ష

Pawan kalyan
BY: సెల్వి
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (11:14 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (11:23 IST)
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Pawan kalyan
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ బుధవారం మంగళగిరిలో తన వార్షిక ఆధ్యాత్మిక దీక్షను ప్రారంభించారు. ఆయన ప్రతి ఏటా ఈ దీక్షను ఆచరిస్తుంటారు. గుంటూరు జిల్లాలోని పానకాల లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం, ఆయన నాలుగు నెలల పాటు సాగే ఈ దీక్షను మొదలుపెట్టారు.

తన గురువు నిర్దేశించిన ఆధ్యాత్మిక క్రమశిక్షణలో భాగంగా పవన్ కళ్యాణ్ ప్రతి ఏటా నాలుగు నెలల పాటు ఈ దీక్షను చేపడతారు. ఆలయ రాజగోపురం వద్ద ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి సునీల్ కుమార్, అర్చకులు ఆయనకు సంప్రదాయబద్ధంగా స్వాగతం పలికారు.

ఈ దీక్షా ప్రక్రియలో భాగంగా, ఉప ముఖ్యమంత్రి స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించి, అష్టోత్తర నామావళితో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీఎంఎస్‌ఐడిసి చైర్మన్ చిల్లపల్లి శ్రీనివాసరావుతో పాటు పలువురు ఇతర నాయకులు పాల్గొన్నారు.
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సెల్వి

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