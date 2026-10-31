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  4. Deputy CM Pawan Wants Permanent Solutions for Problems of Coastal Fishermen
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 31 October 2026 (11:38 IST)

మత్స్యకారులకు అండగా పవన్ కల్యాణ్.. పడవలకు బీమా కల్పించే అంశంపై పరిశీలన

pawan kalyan
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (11:38 IST)
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ప్రతి తుపాను సమయంలోనూ తాత్కాలిక చర్యలు చేపట్టే బదులు, తీర ప్రాంత మత్స్యకారుల సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారాలను చూపేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని కాకినాడ జిల్లా అధికారులను ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశించారు. ఇందులో భాగంగా, మత్స్యకారుల పడవలకు బీమా కల్పించే అంశాన్ని పరిశీలించాలని ఆయన అధికారులకు సూచించారు. 
 
అర్నాబ్ తుపాను నేపథ్యంలో, శుక్రవారం జిల్లా అధికారులు, తీర ప్రాంత గ్రామస్తులతో పవన్ కల్యాణ్ వర్చువల్ సమావేశం నిర్వహించారు. దీపావళి తర్వాత తాను స్వయంగా మత్స్యకార గ్రామాలను సందర్శించి, వారి సమస్యలను దగ్గరగా పరిశీలిస్తానని ఆయన తెలిపారు. 
 
ఉప్పాడ తీర రక్షణ గోడకు సంబంధించిన వివరణాత్మక ప్రాజెక్ట్ నివేదికను వేగవంతం చేసి, వీలైనంత త్వరగా దాని నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించాలని డీసీఎం అధికారులను ఆదేశించారు. గోడను కోనపపేట వరకు విస్తరించే ప్రతిపాదనలకు కూడా త్వరితగతిన ఆమోదం లభించేలా చూడాలని ఆయన సూచించారు. 
 
తీర గ్రామాలకు కనెక్టివిటీని నిర్ధారించడానికి, తుఫాను వల్ల దెబ్బతిన్న ఉప్పాడ-కాకినాడ బీచ్ రోడ్డును తక్షణమే పునరుద్ధరించాలని పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశించారు. 92 తీరప్రాంత నివాస ప్రాంతాల నుండి 10,000 మందికి పైగా ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించి, 102 సహాయక కేంద్రాలలో వారికి ఆశ్రయం కల్పించినందుకు ఆయన యంత్రాంగాన్ని అభినందించారు. 
 
సూరదపేట, మాయాపట్నం, కొత్తపట్నం, నాయకర్ కాలనీలలో సముద్రపు నీటి ముంపును 24 గంటల్లోనే తొలగించడం పట్ల ఆయన సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. పిఠాపురం నియోజకవర్గంలోని తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాలలో విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరించాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. అక్కడ కూలిపోయిన స్తంభాలు, దెబ్బతిన్న వైర్ల కారణంగా అనేక గ్రామాలకు విద్యుత్ సరఫరా ప్రభావితమైంది. 
 
దెబ్బతిన్న ఇళ్లు, పంటలు, పడవలు, చేపల వలలు, చేనేత మగ్గాల వివరాలను త్వరితగతిన సేకరించి, పరిహారం కోసం సమగ్ర నివేదికలను సమర్పించాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. బాధితులైన కుటుంబాలకు 25 కిలోల బియ్యాన్ని, అలాగే మత్స్యకారులు, చేనేత కార్మికులకు ఒక్కొక్కరికి 50 కిలోల బియ్యాన్ని, వీటితో పాటు ఇతర నిత్యావసర వస్తువులను అందించాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు. 
 
సహాయక చర్యలు, పునరావాసం, పునరుద్ధరణ పనులను సమర్థవంతంగా నిర్వహించినందుకు 45 ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను, అలాగే పోలీసు, రెవెన్యూ, మున్సిపల్, విద్యుత్, ఆరోగ్య, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖల సిబ్బందిని పవన్ కళ్యాణ్ అభినందించారు. ఈ సమీక్షా సమావేశంలో కాకినాడ రూరల్ ఎమ్మెల్యే పంతం నానాజీ, కలెక్టర్ హరేంధిర ప్రసాద్, ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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