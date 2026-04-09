ఏయూ విద్యార్థులు దేశ భవిష్యత్తు.. ప్రపంచాన్ని మార్చే శక్తి విద్యకు వుంది: పవన్ (video)
ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం తన శత వార్షికోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులను ఉద్దేశించి పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ, వీరు కేవలం విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన విద్యార్థులు దేశ భవిష్యత్తు అని ప్రకటించారు.
సి.ఆర్. రెడ్డి, సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, సి.వి. రామన్ వంటి మహనీయుల మేధస్సు ఈ విశ్వవిద్యాలయ వారసత్వాన్ని తీర్చిదిద్దిందని పేర్కొంటూ, ఆయన వారికి నివాళులర్పించారు. సవాళ్లను ఎదుర్కొనే ధైర్యాన్ని, సమాజానికి అర్థవంతంగా సేవ చేసే బాధ్యతను విద్య అలవరుస్తుందని పవన్ అన్నారు. నెల్సన్ మండేలాను ఉటంకిస్తూ, ప్రపంచాన్ని మార్చే శక్తి విద్యకు ఉందని ఆయన విద్యార్థులకు గుర్తు చేశారు.
పవన్ కళ్యాణ్ ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ చిహ్నం గురించి ప్రస్తావిస్తూ, దాని సూత్రాలు అసాధారణమైనవని కొనియాడారు. తాను ఇక్కడ చదవకపోయినా, ఏయూ విద్యార్థులను కలవడం ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని తెలిపారు. ఆయన తన వ్యక్తిగత అనుభవాలను పంచుకున్నారు. ఏయూ పూర్వ విద్యార్థి అయిన తన స్నేహితుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్, ఈ సంస్థలోని ప్రొఫెసర్ల గురించి గొప్పగా మాట్లాడిన విషయాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు.