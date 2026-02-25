MLAs Cricket Match: క్రికెట్ ఆడుతూ సింగిల్ తీసే క్రమంలో ఆర్ఆర్ఆర్కు గాయం
ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్, ఉండి ఎమ్మెల్యే రఘు రామకృష్ణ రాజు ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ప్రజా ప్రతినిధుల క్రీడా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్న సమయంలో గాయపడినట్లు సమాచారం. ఆర్ఆర్ఆర్ సాయంత్రం తన తోటి ఎమ్మెల్యేలతో క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు గాయపడ్డారని సమాచారం.
క్రికెట్ ఆడే క్రమంలో సింగిల్ తీసుకుంటుండగా, ఆర్ఆర్ఆర్ జారిపడి కిందపడిపోవడంతో ఈ గాయం అయింది. ఆయన భుజానికి గాయమైందని, వెంటనే సమీపంలోని మణిపాల్ ఆసుపత్రికి తరలించామని, అక్కడ ఆయనకు తగిన చికిత్స అందించామని అధికారులు చెప్తున్నారు.
ఆర్ఆర్ఆర్ ఆరోగ్యం గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, కిందపడిపోయిన వెంటనే తిరిగి కోలుకుని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్తున్న సమయంలో ఆయన స్పృహలోకి వచ్చారని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఆయన త్వరలోనే కోలుకుంటున్నారని, ఆయన ఆరోగ్యం గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదని వైద్యులు కూడా చెప్తున్నారు.