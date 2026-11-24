తిరుమల చరిత్రలోనే తొలిసారి... విరాళంగా రూ.160 కోట్ల విలువైన 121 కిలోల బంగారం
ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన తిరుపతి వేంకటేశ్వర ఆలయానికి సుమారు రూ. 160 కోట్ల విలువైన 121 కిలోల బంగారు ఆభరణాలను విరాళంగా ఇవ్వడానికి ఒక భక్తుడు ముందుకు వచ్చాడని, ఈ విరాళం ఇప్పటివరకు ఒక వ్యక్తి అందించిన అతిపెద్ద విరాళంగా నిలుస్తోందని ప్రభుత్వ, టీటీడీ వర్గాలు తెలిపాయి.
Lord Venkateswara
నవంబర్ 26న తిరుమలలోని వెంకటేశ్వర స్వామికి ఒక భక్తుడు 121 కిలోల బంగారు ఆభరణాలను సమర్పించనున్నారు. ఈ సమర్పణలో తొమ్మిది సెట్లుగా అమర్చిన 45 ఆభరణాలు ఉంటాయని, వీటి అంచనా విలువ రూ. 150 నుంచి 160 కోట్ల మధ్య ఉంటుందని తెలుస్తోంది.
ఆ భక్తుడు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ)తో సంప్రదింపులు పూర్తి చేసుకున్నారని, ఆలయంలోనే ఆ ఆభరణాలను వారికి అందజేస్తారని సమాచారం. టీటీడీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, తిరుమలలోని వెంకటేశ్వర స్వామికి ఒక భక్తుడు సమర్పించిన కానుకలలో ఇదే అతిపెద్దది కానుంది.