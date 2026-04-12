వచ్చే పుట్టినరోజు వచ్చే లోగా లేపేస్తాం ... జనసేన పార్టీ నేతకు వైకాపా హెచ్చరిక
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో టీడీపీ జనసేన బీజేపీ కూటమి ప్రభుత్వం కొనసాగుతున్నా.. వైకాపా నేతలు బెదిరింపులు, అరాచకం మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. ఫలితంగా కూటమి నేతలను వైకాపా నేతలు బహిరంగంగానే హెచ్చరిస్తున్నారు. తాజాగా జనసేన రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి చిలకం మధుసూదన్ రెడ్డిని వచ్చే పుట్టిన రోజు లోపు చంపుతామంటూ హెచ్చరించాడు. ఈ హెచ్చరిక చేసింది శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం మండలం, రేగాటిపల్లి గ్రామానికి మళ్లీ మొదలవుతాయని తన ఫేస్బుక్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు. దీనిపై ధర్మవరం గ్రామీణ పోలీస్ స్టేషన్లో సీఐ ప్రభాకర్కు మధుసూదన్ రెడ్డి ఫిర్యాదు చేయగా, కేసు నమోదు చేశారు.
ఈ సందర్భంగా మధుసూదన్రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. ధర్మవరం వైకాపా మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి అనుచరుడు దేవరపల్లి ఓబుళరెడ్డి భయభ్రాంతులకు గురిచేసేలా సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారం చేస్తున్నారన్నారు. ఇటీవల మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి 3.0 అంటూ, అందరి అంతు చూస్తామని మాట్లాడారు. అందులోభాగంగానే తనపై పోస్టింగ్ పెట్టారని చెప్పారు. గతంలో తాడేపల్లి, ధర్మవరంలోని కేతిరెడ్డి ఇంటి నుంచి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టులు పెట్టేవారని... ఇప్పుడు ఎవరు, ఎక్కడనుంచి ఆ పని చేస్తున్నారో పోలీసులు తేల్చాలని కోరారు.