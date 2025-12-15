సోమవారం, 15 డిశెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 15 డిశెంబరు 2025 (13:41 IST)

విజయవాడలో ఆర్టీఓ వద్ద డ్రైవర్ సెన్సిటైజేషన్ ట్యాబ్ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించిన డియాజియో ఇండియా

2030 నాటికి, పది లక్షల మంది ప్రజలకు మద్యం సేవించి వాహనం నడపడం వల్ల కలిగే నష్టాల పట్ల అవగాహన కల్పించటంతో పాటుగా వారి దృక్పథాలను మార్చడంను లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న డియాజియో ఇండియా.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ రవాణా శాఖ, భారత్‌కేర్స్ భాగస్వామ్యంతో డియాజియో ఇండియా (యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ లిమిటెడ్), విజయవాడలోని ప్రాంతీయ రవాణా కార్యాలయం(ఆర్టిఓ)లో రాంగ్ సైడ్ ఆఫ్ ది రోడ్ (WSOTR) కార్యక్రమం కింద తమ నూతన డ్రైవర్ సెన్సిటైజేషన్ ట్యాబ్ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ ప్రారంభోత్సవానికి గౌరవనీయులైన డిప్యూటీ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ కమిషనర్ (రోడ్డు భద్రత) శ్రీ మీరా ప్రసాద్ అధ్యక్షత వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి  గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రవాణా శాఖ కమిషనర్ శ్రీ మనీష్ కుమార్ సిన్హా, ఐపిఎస్ కూడా మద్దతు అందించారు. రోడ్డు భద్రత, బాధ్యతాయుతమైన వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించాలనే డియాజియో ఇండియా లక్ష్యంలో ఈ ప్రారంభం ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది. ఈ ప్రారంభంతో, రాష్ట్రంలోని 4 RTOలలో WSOTR కేంద్రాలు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
 
డియాజియో ఇండియా స్పిరిట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ ఈఎస్జి కార్యాచరణ ప్రణాళికతో అనుసంధానించబడిన రాంగ్ సైడ్ ఆఫ్ ది రోడ్ (WSOTR) అనేది విద్య-ఆధారిత, ప్రవర్తనా పరమైన మార్పు కార్యక్రమం, ఇది మద్యం సేవించి వాహనం నడిపే సమస్య పరిష్కరించడానికి డిజిటల్ సాధనాలను ఉపయోగిస్తుంది. లీనమయ్యే, సాంకేతికత ఆధారిత మాడ్యూళ్ల ద్వారా నిర్వహించబడే WSOTR, నిర్లక్ష్యపు  డ్రైవింగ్ యొక్క పరిణామాలను వెల్లడించడానికి నిజ జీవిత దృశ్య అనుకరణలతో డ్రైవర్లను నిమగ్నం చేస్తుంది.
 
ట్యాబ్ ల్యాబ్స్‌ వద్ద, కొత్త డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ దరఖాస్తుదారులకు తప్పనిసరి 45 నిమిషాల మాడ్యూల్ సురక్షితమైన డ్రైవింగ్ అలవాట్లను ప్రోత్సహించడానికి రూపొందించబడిన ఇంటరాక్టివ్ వీడియో కంటెంట్, ప్రవర్తన అంచనాలను కలిగి ఉంటుంది. నిజజీవిత దృశ్యాలను అనుకరించడం ద్వారా, ఈ కార్యక్రమం భద్రత యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతుంది, డ్రైవర్ ప్రవర్తన, రహదారి భద్రతపై స్పష్టమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. విజయవాడలోని కొత్త ట్యాబ్ ల్యాబ్ దేశవ్యాప్తంగా 84 ల్యాబ్‌ల పెరుగుతున్న నెట్‌వర్క్‌లో భాగం, ఇది రహదారి భద్రతకు దేశవ్యాప్తంగా నిబద్ధతను బలోపేతం చేస్తుంది.
 
గౌరవనీయులైన డిప్యూటీ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ కమిషనర్ (రోడ్డు భద్రత) శ్రీ మీరా ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి రోడ్డు భద్రత చాలా ముఖ్యమైన ప్రాధాన్యత. నిరంతర అవగాహన, ప్రవర్తనా మార్పు కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రమాదాలను తగ్గించడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము. విజయవాడ ఆర్టీఓలో ప్రారంభించబడిన డ్రైవర్ సెన్సిటైజేషన్ ట్యాబ్ ల్యాబ్ కొత్త డ్రైవర్లను ఆచరణాత్మక, అనుకరణ ఆధారిత అభ్యాసంతో సన్నద్ధం చేయడం ద్వారా మా ప్రయత్నాలను బలోపేతం చేస్తుంది. బాధ్యతాయుతమైన డ్రైవింగ్‌ను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో, అందరికీ సురక్షితమైన రోడ్లను నిర్మించడంలో సహాయపడటంలో వారి భాగస్వామ్యానికి డియాజియో ఇండియా, భారత్‌కేర్స్‌లను మేము అభినందిస్తున్నాము అని అన్నారు.
 
మా స్పిరిట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ ఈఎస్జి ఎజెండాలో భాగంగా, మేము బాధ్యతాయుతమైన వినియోగాన్ని ప్రోత్సహిస్తాము, బహుళ విద్యా కార్యక్రమాలలో పెట్టుబడులు పెట్టాము. భారత్‌కేర్స్‌లో మా భాగస్వాములు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ మద్దతుతో, బాధ్యతాయుతమైన ఎంపికలు చేయడానికి డ్రైవర్లకు అవసరమైన జ్ఞానం, అవగాహనతో సన్నద్ధం చేయడానికి మేము మా WSOTR కార్యక్రమంను వ్యాప్తి చేస్తున్నాము. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి వైఖరులను మార్చడం కీలకం. రాష్ట్రంలోని 4 RTOలలో ట్యాబ్ ల్యాబ్ ఉన్నందుకు మేము గర్విస్తున్నాము అని డియాజియో ఇండియా కార్పొరేట్ రిలేషన్స్ హెడ్ దేవాశిష్ దాస్‌గుప్తా అన్నారు.
 
సానుకూల ప్రవర్తనలను అలవరుచుకునేలా చేయటం, రహదారి భద్రతను ప్రోత్సహించడం దిశగా ఈ పరివర్తన ప్రయాణంలో డియాజియో ఇండియాతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకోవడం పట్ల భారత్‌కేర్స్ గర్వంగా ఉంది అని భారత్‌కేర్స్ ప్రతినిధి మయాంక్ పాఠక్ అన్నారు. క్లిష్టమైన సామాజిక సవాళ్లను పరిష్కరించడంలో ఆవిష్కరణ, విద్య, సాంకేతికత యొక్క శక్తిని మా భాగస్వామ్యం ప్రదర్శిస్తుంది. ట్యాబ్ ల్యాబ్ వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా, సురక్షితమైన, మరింత బాధ్యతాయుతమైన సమాజాలను నిర్మించడానికి మేము సమిష్టి ప్రయత్నాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాము అని అన్నారు.

