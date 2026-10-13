చైర్మన్ పదవి కోసం అప్పటికప్పుడు పెళ్లి చేసుకున్న టీడీపి మాజీ కౌన్సిలర్
ఏపీలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు త్వరలో జరుగనున్నాయి. ఇప్పటికే కూటమి మధ్య సీట్ల సర్దుబాటు ఖరారైనట్లు తెలుస్తోంది. దీనితో అటు తెలుగు తమ్ముళ్లు, ఇటు జనసేన కార్యకర్తలు ఫుల్ జోష్లో వున్నారు. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే... పలు మునిసిపల్ స్థానాలు రిజర్వులోకి వెళ్లాయి. ఈ క్రమంలో సాలూరు మున్సిపాలిటీ బీసీ మహిళకు రిజర్వ్ అయ్యింది. దీనితో తెదేపా మాజీ కౌన్సిలర్ హర్షవర్థన్ తన ప్రేయసి గుళ్ల మంజీరను వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వివాహం చేసుకున్నాడు.
ఇలా హడావుడిగా ఆయన వివాహం చేసుకోవడంతో చైర్మన్ పదవి కోసమే సాగినట్లు కొందరు చెప్పుకుంటున్నారు. అదేమీ కాదు.. ఎప్పట్నుంచో వాళ్లు పెళ్లి చేసుకునేందుకు ఎదురుచూస్తున్నారనీ, ముహూర్తం కుదరడంతో పెళ్లి చేసుకున్నారని తెలుగు తమ్ముళ్లు వాదిస్తున్నారు. ఇందులో ఏది నిజమో మరి.