పవన్ కళ్యాణ్ కాన్వాయ్తో మహిళ కాలికి గాయమైందా? కలెక్టర్ ఏం చెప్పారు?
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, అటవీ శాఖ మంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గత రెండు రోజులుగా చిత్తూరు జిల్లాకు వెళ్తున్న సంగతి తెలిసిందే. గ్రామీణ ప్రాంతాలకు అధికారిక పర్యటన సందర్భంగా ఆయన ప్రజలతో సంభాషిస్తున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ కాన్వాయ్ పెద్ద ప్రమాదాన్ని సృష్టించిందని మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి.
కాన్వాయ్ ఒక మహిళపైకి దూసుకెళ్లి ఓ మహిళ కాలుకు తీవ్ర గాయమైందని వార్తలు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత ఆమెను వెంటనే సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రధానంగా వైసీపీ సోషల్ మీడియా గ్రూపులు నడిపిన ఈ సంఘటనకు కళ్యాణ్ కాన్వాయ్ ఎలా తప్పు పట్టాలి అనే దానిపై కూడా చర్చ జరిగింది.
అయితే, ఈ మీడియా నివేదికలలో ఎటువంటి విశ్వసనీయత లేదని జిల్లా కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్ అధికారిక ప్రకటన స్పష్టం చేస్తోంది. స్థానిక కలెక్టర్ జారీ చేసిన ప్రకటన ప్రకారం, కళ్యాణ్ కాన్వాయ్ మహిళల కాలు మీదుగా వెళ్లలేదు. డిసిఎం రాకతో ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. దీనితో కాస్త గందరగోళం ఏర్పడింది.
బాధిత మహిళ గుంపులో చిక్కుకుపోయి, స్పృహ తప్పి కిందపడిపోయింది. ఈ ప్రక్రియలో ఆమె కాలికి గాయమైంది. ఆమెను ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. పవన్ కాన్వాయ్కి ఆ మహిళ కాలి గాయానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదని కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు.