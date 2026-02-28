మారువేషంలో గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్, విదిలించి కొట్టిన ఆసుపత్రి సిబ్బంది
ఇటీవలి కాలంలో జిల్లా అధికారులు, మంత్రులు ప్రజాసేవ ఎలా జరుగుతుందా అని స్వయంగా తెలుసుకునేందుకు మారువేషాల్లో వెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్ తమీమ్ అన్సారియా కూడా మారువేషంలో గుంటూరు ప్రభుత్వాసుపత్రికి వెళ్లారు.
సాధారణ వ్యక్తిలా ముఖానికి మాస్క్ ధరించి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న రోగులను కలిసారు. కుటుంబ సభ్యులతో చికిత్సలు ఎలా జరుగుతున్నాయో అడిగి తెలుసుకున్నారు. రోగుల సమస్యల గురించి ఆసుపత్రి సిబ్బందిని సామాన్య వ్యక్తిలా మాట్లాడిన కలెక్టరును సిబ్బంది విదిలించికొట్టారు. ఆమె పట్ల దురుసుగా ప్రవర్తించారు.
వెంటనే మారువేషం నుంచి బైటకు వచ్చిన కలెక్టర్... రోగుల పట్ల ఇంత దురుసుగా ప్రవర్తిస్తారా అంటూ వారిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. చికిత్సకు వస్తున్నవారి పట్ల సేవాభావంతో మెలగాలని ఆమె సూచించారు.