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  4. Divvela Madhuri and Duvvada Srinivas, they really know how to enjoy life; steps to Megastar Chiru song karigipoyanu karpoora veenala video
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Wednesday, 9 September 2026 (12:52 IST)

దివ్వెల మాధురి-దువ్వాడ శ్రీనివాస్- ఎంజాయ్‌మెంట్ అంటే వీళ్లదే, కరిగిపోయాను కర్పూర వీణలా వీడియో

Divvela-Duvvada
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (12:56 IST)
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వైసిపి ఎమ్మెల్సీ దువ్వాడ శ్రీనివాస రావు, దివ్వెల మాధురి ఏదోవిధంగా వార్తల్లో నిలుస్తుంటారు. ముఖ్యంగా వారి ఎంజాయ్ మెంట్ ఎప్పుడూ పీక్ స్టేజిలోనే కనిపిస్తుంటుంది. తాజాగా వారు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన ఓ వీడియో షేక్ చేస్తోంది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి చిత్రంలోని కరిగిపోయాను కర్పూర వీణలా అంటూ దివ్వెలమాధురి అంటుంటే దువ్వాడ శ్రీనివాస్ చిరు స్టైల్లో తనదైన ఫోజు ఇస్తున్నారు. చూడండి మీరు కూడా ఆ వీడియోను...
 
నా రాజా నాకు రోజూ లక్ష ఇస్తాడు
నా రాజా నాకు రోజూ 1 లక్ష ఇస్తారు, ప్రతి నెల రూ. 50 లక్షల గోల్డ్ కొంటున్నా అంటూ చెపుతోంది దివ్వెల మాధురి. వైసిపి ఎమ్మెల్సీ అయిన దువ్వాడ శ్రీనివాసరావు తనకు ప్రతి నెలా గోల్డ్ కొనుక్కోమని లక్షరూపాయలు ఇస్తారని చెప్పిన ఆమె తన జీవన యానం గురించి ఇలా చెప్పుకచ్చారు.
 
నేను వకుళ సిల్క్స్ వ్యాపారం చేస్తున్నా. అందులో పనిచేసే స్టాఫ్‌కు ప్రతి నెలా రూ. 25 లక్షలు ఇస్తున్నా. నెలనెలా 25 లక్షలు ఇస్తున్నానంటే నేను ఎంత శ్రమిస్తున్నానో మీకు అర్థమయ్యే వుంటుంది. నేను ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాను. నేను మొదట్నుంచీ ఎంతో కష్టపడ్డాను. ఎవరిపైనా ఆధారపడకుండా పెట్రోలు బంకులు నడిపాను. రియల్ ఎస్టేట్ కూడా చేసాను. రాజకీయాల్లో వచ్చిన దగ్గర్నుంచి నాకు సమస్యలు ప్రారంభమయ్యాయి.
 
ఎందుకో మహిళ రాజకీయాల్లోకి వస్తే ఏదో ఒకటి అంటుంటారు. కొంతమంది నా రెండో పెళ్లి గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఎంతమంది రెండు పెళ్లిళ్లు చేసుకోవడంలేదు. వాళ్ల గురించి మాట్లాడే దమ్ము వుందా. వారి గురించి మాట్లాడలేరు. నా రాజా కోసం నేను ప్రపంచంతోనే పోరాడను. ప్రపంచం అంతా ఒకవైపు. నేను ఒక్కదాన్నే ఒకవైపు వుండి పోరాడాను. ఇప్పుడు మేము చాలా హ్యాపీగా వున్నాము అంటూ చెప్పుకొచ్చింది దివ్వెల మాధురి.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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