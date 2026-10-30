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  4. Do I have to pay Rs. 50 lakh for a corporator seat, You-ll be ruined, Rajesh Achari lashes out at Tirupati Jana Sena MLA (Video)
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Friday, 30 October 2026 (12:40 IST)

కార్పొరేటర్ సీటుకి రూ. 50 లక్షలివ్వాలా? నాశనమైపోతావ్: తిరుపతి జనసేన ఎమ్మెల్యేపై రాజేష్ ఆచారి ఫైర్, వీడియో

Rajesh Achari
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (12:45 IST)
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తిరుపతి జనసేన కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి రాజేష్ ఆచారి తిరుపతి జనసేన ఎమ్మెల్యే ఆరణి శ్రీనివాసులపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేసారు. కార్పొరేటర్ గా పోటీ చేయాలంటే రూ. 50 లక్షలు ఇవ్వాలంటూ డిమాండ్ చేసారంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. ఆయన మాట్లాడిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. రాజేష్ ఆచారి మాట్లాడుతూ... హవాయ్ చెప్పులు వేసుకున్నవాడిని అసెంబ్లీకి తీసుకువెళ్లడమే జనసేన పార్టీ లక్ష్యమన్నారు. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూడండి. కార్పొరేషన్ ఆఫీసుకి ఓ కార్పొరేటరుగా వెళ్లాలంటే రూ. 50 లక్షలు అడుగుతున్నారు.
 
47వ డివిజనులో జనసేన నుంచి నామినేషన్ వేస్తే నాకు ఇంతవరకూ బీఫార్మ్ ఇవ్వలేదు. అన్నా ఆరణి తెల్లారి లేచిన దగ్గర్నుంచి నేను నీ దగ్గర్నే కదా వుంటున్నాను. అలాంటిది నేను 50 లక్షలు ఎక్కడ నుంచి తెచ్చివ్వగలను. ఎలాగో అప్పు చేసైనా పది లక్షలు పెట్టుకుంటానని కూడా చెప్పాను కదా. నన్ను ఇంత మోసం చేసిన మీరు నాశనమైపోతారు.
 
తిరుపతిలో మొదటి జనసేన పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించింది నేనే. అలాంటి కార్యకర్తలకు విలువ లేదా. ఇక సామాన్యుడికి జనసేనలో స్థానం ఎక్కడుంది. పార్టీనే నమ్ముకున్నా. నన్ను మోసం చేస్తే నేను ఎవరికి చెప్పుకోవాలి. నా చావుతోనైనా పవన్ కల్యాణ్ గారు తిరుపతికి వస్తారని అనుకుంటున్నా అంటూ కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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