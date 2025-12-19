Narcotic Drugs: గర్భస్రావ మందులు అక్రమ అమ్మకాలపై ప్రత్యేక తనిఖీ
ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా గర్భస్రావ మందులు, ఎన్ఆర్ఎక్స్ మందులు, మాదక ద్రవ్యాలు, సైకోట్రోపిక్ పదార్థాల దుర్వినియోగం, అక్రమ అమ్మకాలపై రాష్ట్ర ఔషధ నియంత్రణ విభాగం డిసెంబర్ 19 నుండి ఒక ప్రత్యేక తనిఖీ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. ఈ సంస్థ డైరెక్టర్ ఇటీవల రెండు సర్క్యులర్లను జారీ చేశారు. వాటిలో ఒకటి డిసెంబర్ 19 నుండి 20 వరకు తనిఖీల కోసం కాగా, మరొకటి డిసెంబర్ 23 నుండి 24 వరకు మాదక ద్రవ్యాలు, సైకోట్రోపిక్ పదార్థాల దుర్వినియోగానికి వ్యతిరేకంగా జారీ చేయబడింది.
అధికారుల బృందాలు ప్రధానంగా విజయవాడ, విశాఖపట్నం తదితర ప్రాంతాల్లోని స్టాకిస్టులను తనిఖీ చేసి, గర్భస్రావ మందులు, మాదక ద్రవ్యాల పంపిణీకి సంబంధించిన డేటాను టోకు వ్యాపారులు, చిల్లర వ్యాపారుల నుండి సేకరిస్తాయి. రాష్ట్రంలోని పట్టణ, సెమీ-అర్బన్, గ్రామీణ, ఏజెన్సీ ప్రాంతాలలో అటువంటి మందుల పెద్ద స్టాక్లను ఎక్కడికి పంపిస్తున్నారో కూడా వారు కనుగొంటారు.
ఈ డేటా ఆధారంగా, డ్రగ్స్ ఇన్స్పెక్టర్లు అక్రమ నిల్వ, అమ్మకాలపై దృష్టి సారిస్తారు. వారు మెడికల్ షాపులను కూడా తనిఖీ చేసి, అటువంటి మందులను పెద్ద పరిమాణంలో విక్రయిస్తున్నారా, ఆర్డర్ ఇచ్చిన వ్యక్తులు ఎవరు, కొంతమంది మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్లు, నకిలీ వైద్యుల ప్రమేయం ఉందా అనే విషయాలను తెలుసుకుంటారు.
వైద్య దుకాణాలలో అమ్మకాలు లైసెన్స్ పొందిన వైద్యులు జారీ చేసిన ప్రిస్క్రిప్షన్ల ఆధారంగా జరుగుతున్నాయో లేదో కూడా ఆ బృందం నిర్ధారిస్తుంది. చట్టాలను ఉల్లంఘించిన వారిపై కేసులు నమోదు చేస్తామని, నేరస్థుల లైసెన్సులను సస్పెండ్ చేస్తామని లేదా రద్దు చేస్తామని అధికారులు తెలిపారు.
ఆయా ప్రాంతాల్లోని తనిఖీల డేటాను సేకరించి, నిర్దేశిత వ్యవధిలోగా ప్రధాన కార్యాలయానికి కార్యాచరణ నివేదికను సమర్పించాలని ఆ విభాగానికి చెందిన సహాయ సంచాలకులకు ఆదేశాలు జారీ చేయబడ్డాయి.