సూపర్ సిక్స్ పథకం కింద మరో ప్రధాన హామిని నెరవేర్చనున్న బాబు.. ఏంటది?
సూపర్ సిక్స్ పథకం కింద ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మరో ప్రధాన హామీని నెరవేరుస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఈ వారంలో 16,357 డీఎస్సీ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయడానికి అధికారిక ఉత్తర్వులు విడుదల చేయనుంది. ఇది చారిత్రాత్మక చర్య అని చంద్రబాబు ధీమా తెలిపారు.
చట్టపరమైన అడ్డంకులు, కోర్టు కేసులు ఉన్నప్పటికీ, తన ప్రభుత్వం మొదటి సంవత్సరంలోనే తన మాటను నిలబెట్టుకుందని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. రూ.10 లక్షల కోట్ల విలువైన పెట్టుబడి హామీలు సురక్షితం అయ్యాయని ఆయన తెలిపారు.
ఈ పెట్టుబడులు వివిధ రంగాలలో 9,50,000 ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తాయని భావిస్తున్నారు. నైపుణ్యాభివృద్ధి ద్వారా స్థానికులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని చంద్రబాబు జిల్లా కలెక్టర్లను కోరారు. వర్క్షాప్లు నిర్వహించాలని, ఉద్యోగ మేళాలను క్రమం తప్పకుండా నిర్వహించాలని ఆయన ఆదేశించారు.
నిర్మాణాత్మక సమయపాలన, ఇంటి నుండి పని వంటి కొత్త ఉపాధి నమూనాల అవసరాన్ని పునరుద్ఘాటించారు. ఈ చర్యలు యువత ఆధునిక ఉద్యోగ మార్కెట్ డిమాండ్లను తీర్చడంలో సహాయపడతాయి. నవంబర్లో, సీఐఐ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆధ్వర్యంలో వైజాగ్లో పెట్టుబడి సమ్మిట్ జరుగుతుంది.
ఉద్యోగాలు సృష్టించడానికి మరిన్ని పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంపై దృష్టి ఉంటుంది. ఇప్పటికే 6,000 పోలీసు పోస్టులు భర్తీ చేయబడిందని కూడా సీఎం ప్రస్తావించారు. ప్రభుత్వం కొత్త పాత్రలను సృష్టించడం, ఉన్న ఖాళీలను భర్తీ చేయడం కొనసాగించాలని ఆయన అన్నారు. దీర్ఘకాలిక ఉద్యోగ వ్యూహాలతో యువతను ఉద్ధరించడం ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు.