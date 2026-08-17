ఏఈ కుటుంబం ఆత్మహత్యాయత్నం.. పవన్ ఆరా.. ఏమైందో కనుక్కోండి..
రాజమహేంద్రవరం సమీపంలో పంచాయతీ రాజ్ ఏఈ కుటుంబం ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడటంపై ఉప ముఖ్యమంత్రి కె. పవన్ కళ్యాణ్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనకు బాధ్యులైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆయన ఆదేశించారు. అలాగే, గల్లంతైన వారి కోసం గాలింపు చర్యలను వేగవంతం చేయాలని జిల్లా యంత్రాంగానికి సూచించారు. అవసరమైతే ఏఈ దంపతులు, వారి కుమార్తె ఆచూకీ కోసం ఎన్డిఆర్ఎఫ్, ఎస్డిఆర్ఎఫ్ బృందాలను కూడా రంగంలోకి దించాలని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఉప ముఖ్యమంత్రి తూర్పు గోదావరి, కాకినాడ జిల్లాల ఎస్పీలతో మాట్లాడి, ఆ కుటుంబం ఆ తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకోవడానికి దారితీసిన వాస్తవాలను ఆరా తీయాలని ఆదేశించారు. నది నీటిలోంచి రక్షించబడిన ఏఈ మనవడి ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి కూడా పవన్ కళ్యాణ్ అడిగి తెలుసుకున్నారు.
తీవ్ర నిరాశ లేదా ఆవేశంలో ఎవరూ అటువంటి తీవ్రమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని ఆయన కోరారు. ఏదైనా సంక్షోభం ఎదురైనప్పుడు పోలీసులను లేదా సంబంధిత అధికారులను సంప్రదించాలని సూచించారు. జీవితంలో సమస్యలను ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలి తప్ప, ప్రాణాలు తీసుకోవడం పరిష్కారం కాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.