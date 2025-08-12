ముహూర్తానికి ముందు మొదటి భార్యతో పారిపోయిన వరుడు
తనకు ఇది వరకే వివాహం అయిన విషయాన్ని దాచిపెట్టి.. రెండో వివాహానికి సిద్ధమైన వ్యక్తి... ముహూర్తానికి కొన్ని గంటల ముందు మొదటి భార్యతో పారిపోయాడు. దీంతో వధువు కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. ఈ ఘటన తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో సోమవారం వెలుగులోకి వచ్చింది. పోలీసుల కథనం మేరకు..
జిల్లాలోని దేవరపల్లి మండలం యాదవోలుకి చెందిన పాలి సత్యనారాయణకు గోపాలపురం మండలం భీమోలుకు చెందిన యువతితో సోమవారం తెల్లవారుజామున వివాహం జరగాల్సి ఉంది. ఆదివారం సాయంత్రం హఠాత్తుగా పెళ్లి కొడుకు కనిపించడం లేదని ఆయన బంధువులు ఫోనులో వధువు తరపు వారికి సమాచారం ఇచ్చారు. వారికి అనుమానం వచ్చి దేవరపల్లి పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లడంతో.. భర్త చనిపోయిన ఓ మహిళతో సత్యనారాయణకు ఐదేళ్ల కిందటే వివాహమైందని తెలిసింది.
ఆమె కుమార్తెకు అతడే వివాహం జరిపించాడని, ఆదివారం సదరు మహిళ ఫోన్ చేసి కేసు పెడతానని హెచ్చరించడంతో ఆమెతో కలిసి పరారయ్యాడని వధువు తరపువారు చెబుతున్నారు. ఈ వ్యవహారంపై ఫిర్యాదు అందిందని, పెళ్లి కుమార్తెకు న్యాయం చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని సీఐ బి.నాగేశ్వర నాయక్ తెలిపారు.