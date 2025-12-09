తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో స్కూల్ బస్సు బోల్తా.. 25మంది విద్యార్థులకు ఏమైంది..?
తూర్పు గోదావరి జిల్లా పెరవలి మండలం తీపుర్రు గ్రామంలోని ఏటిగట్టు వంపు వద్ద సోమవారం 25 మంది విద్యార్థులతో వెళ్తున్న స్కూల్ బస్సు బోల్తా పడింది. ఉండ్రాజవరం మండలం తాటిపర్రులోని జ్యోతి స్కూల్కు చెందిన బస్సు వంపును దాటుతుండగా నియంత్రణ కోల్పోయి బోల్తా పడింది.
ఈ సంఘటనలో దాదాపు 10 మంది విద్యార్థులు గాయపడ్డారు. వెంటనే చికిత్స కోసం స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. పాఠశాల ఉపాధ్యాయురాలు పద్మావతి కాలికి తీవ్ర గాయం కావడంతో ఆమెను తణుకు ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆకస్మిక ప్రమాదం పిల్లల్లో భయాందోళనలకు గురిచేసింది. వారిలో చాలా మంది భయాందోళనకు గురయ్యారు.
స్థానిక అధికారులు, బాటసారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని బోల్తా పడిన వాహనం నుండి విద్యార్థులను రక్షించడంలో సహాయపడ్డారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై మరింత దర్యాప్తు జరుగుతోంది.