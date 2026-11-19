తినడం, తాగడం, ఆనందించడం కాదు.. డబ్బు పొదుపు ముఖ్యం.. ప్రధాని పిలుపు
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మరోసారి డబ్బు పొదుపు ప్రాముఖ్యత గురించి మాట్లాడారు. ఇంధన వినియోగాన్ని తగ్గించుకోవాలని, పెళ్లి ఖర్చులను నియంత్రించుకోవాలని, విదేశాల్లో జరిగే డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్లకు దూరంగా ఉండాలని, అనవసరమైన బంగారు కొనుగోళ్లను పరిమితం చేసుకోవాలని ప్రజలను కోరిన ఆయన, ఇప్పుడు మరింత బలమైన పొదుపు అలవాటు కోసం పిలుపునిచ్చారు.
Modi Savings Mantra
న్యూఢిల్లీలోని భారత్ మండపంలో కేంద్ర మంత్రులు, సీనియర్ అధికారులతో జరిగిన సమావేశంలో మోదీ మాట్లాడుతూ, తినడం, తాగడం, ఆనందించడం అనేది భారతీయ సంస్కృతిలో భాగం కాదని అన్నారు. విచ్చలవిడిగా ఖర్చు పెట్టే బదులు డబ్బు పొదుపు చేసేలా భారతీయ సంప్రదాయాలు ప్రజలను ప్రోత్సహిస్తాయని ఆయన అన్నారు.
జీవితం అంటే కేవలం డబ్బు సంపాదించడం, ఖర్చు పెట్టడం మాత్రమే కాకూడదని మోదీ పునరుద్ఘాటించారు. ప్రజలు తమ భవిష్యత్ అవసరాల గురించి కూడా ఆలోచించి, కష్టకాలం కోసం డబ్బు పొదుపు చేసుకోవాలని సూచించారు. పేదరికం నుండి బయటపడిన దాదాపు 50 కోట్ల మంది ప్రజల గురించి కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు.
ఈ ప్రజలు తిరిగి పేదరికంలోకి జారిపోకుండా చూడటమే ఇప్పుడున్న పెద్ద సవాలు. పొదుపు, ఆర్థిక క్రమశిక్షణ ఈ ప్రజలను తిరిగి పేదరికంలోకి వెళ్లకుండా కాపాడగలవని ప్రధానమంత్రి అన్నారు. మరింత మందిని బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలోకి తీసుకువచ్చి, పొదుపు చేసేలా ప్రోత్సహించిన ప్రధాన మంత్రి జన్ ధన్ యోజన వంటి పథకాల గురించి కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు.
అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం గురించి మోదీ మాట్లాడటం ఇది మొదటిసారి కాదు. గతంలో ఆయన ప్రజలను వంట నూనె, ఇంధన వినియోగాన్ని తగ్గించుకోవాలని, పెళ్లి బడ్జెట్ను అదుపులో ఉంచుకోవాలని, విదేశీ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్లకు దూరంగా ఉండాలని, అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే బంగారం కొనాలని కోరారు. తన తాజా వ్యాఖ్యలతో మోదీ మరోసారి పొదుపునే తన సందేశానికి ప్రధానాంశంగా చేశారు.