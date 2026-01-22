Liquor Scam: ఈడీ ఎదుట హాజరుకానున్న విజయసాయి రెడ్డి
మాజీ వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు విజయసాయి రెడ్డి, రూ.3,500 కోట్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యం కుంభకోణానికి సంబంధించి విచారణ నిమిత్తం గురువారం హైదరాబాద్లోని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అధికారుల ముందు హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది. కొన్ని రోజుల క్రితం, ఈ కేసులో మరింత సమాచారం కోరుతూ ఈడీ హైదరాబాద్ యూనిట్ మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్ఏ) కింద ఆయనకు సమన్లు జారీ చేసింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో మద్యం సరఫరాదారుల నుండి వసూళ్ల ద్వారా రూ. 3,500 కోట్ల నిధులు దారి మళ్లించబడ్డాయని దర్యాప్తు అధికారులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఆ కాలంలో విజయ సాయి రెడ్డి కీలక పాత్ర పోషించినట్లు భావిస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత ఈ కుంభకోణం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో ఈడీ దర్యాప్తు ప్రారంభమైంది.