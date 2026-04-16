రాఘవేంద్ర స్వామి దర్శనానికి వెళుతూ అనంతలోకాలకు.. రోడ్డు ప్రమాదంలో 8 మంది దుర్మరణం
ఏపీలోని కర్నూలు జిల్లాలో గురువారం తెల్లవారుజామున ఘోరం జరిగింది. జిల్లాలోని మంత్రాలయం మండలం, చిలకలడోన వద్ద రెడీమిక్స్ లారీ - బొలెరో వాహనాల ఎదురెదురుగా ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో 8 మంది మృత్యువాతపడగా, మరో 13 మంది గాయపడ్డారు. వీరిని సమీపంలోని ఎమ్మిగనూరులోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించరాు. ఈ ప్రమాదంలో ఘటనా స్థలంలోనే ఐదుగురు ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరో ముగ్గురు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు. మృతుల్లో ఐదుగురు మహిళలు, బాలికలు ఉన్నారు.
కర్ణాటకలోని చిక్మంగళూరుకు చెందిన భక్తులు మంత్రాలయంలోని శ్రీరాఘవేంద్రస్వామి దర్శనానికి వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. మృతులు కుమార్ (60), దీపిక వీణ (35), సునీల్ (40), బెల్లి (3), పుట్టమ్మ (60), మీనాక్షి (50), తాయమ్మ (60), లోలాక్షిగా గుర్తించారు. పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ప్రమాదంపై ఏపీ మంత్రులు భరత్, జనార్దన్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.