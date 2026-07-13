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ఏలేరు జలాశయంపై ఎల్ నినో ప్రభావం.. నీళ్ల కోసం వేచి చూస్తున్న రైతులు
వర్షాభావం కారణంగా ఏలేరు జలాశయం దాని పూర్తి సామర్థ్యం మేరకు నిండకపోవడంతో, ఈ ప్రాజెక్టుపై ఎల్ నినో ప్రభావం పడింది. నీటి కొరత దృష్ట్యా, ఈసారి వరికి బదులుగా ప్రత్యామ్నాయ పంటలను సాగు చేయాలని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు రైతులకు సూచించారు. అయినప్పటికీ, చాలా మంది రైతులు వరి పంటనే సాగు చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
Yeleru Reservoir
గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే, ఈ ప్రాజెక్టు పరిధిలోని ఆయకట్టు 60,000 ఎకరాలకు విస్తరించి ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా నీటిని సరఫరా చేయడంలో విశాఖపట్నం నగరానికి, ఆ తర్వాత స్టీల్ ప్లాంట్కు, స్థానికులకు - ఈ క్రమంలో ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుం అధికారుల సమాచారం ప్రకారం, ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తిగా ఎగువన ఉన్న వాగుల నుండి వచ్చే వర్షపు నీరు మరియు పుష్కర, పురుషోత్తపట్నం ఎత్తిపోతల పథకాల (లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు) ద్వారా వచ్చే నీటిపై ఆధారపడి ఉంది.
అయితే, వర్షాలు లేకపోవడం వల్ల ఆశించిన స్థాయిలో నీరు డ్యామ్కు చేరలేదు. డ్యామ్లో డెడ్ స్టోరేజ్తో కలిపి మొత్తం 8.65 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉందని ప్రాజెక్టు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ తెలిపారు. ఇందులో నుంచి తాగునీటి అవసరాల కోసం ఎడమ, కుడి కాలువలకు 420 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేశారు.
ఎగువ ప్రాంతాల వాగుల నుంచి నీరు వస్తే ఈ ప్రాజెక్టును నింపవచ్చని ఆయన భావించారు. అయితే, సాధారణ పంటల కోసం సమయం వృథా చేయవద్దని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు రైతులకు సూచించారు. దానికి బదులుగా, 60 రోజుల్లోనే దిగుబడినిచ్చే 32 రకాల పప్పుధాన్యాలు మరియు కూరగాయల విత్తనాలను ప్రభుత్వం సరఫరా చేస్తోంది. ఒకవేళ రైతులకు నీరు లభించి వరి నారుమళ్లు వేసినా, నాట్లు వేయడానికి దాదాపు 40 రోజుల సమయం పడుతుంది.
అదే సమయంలో, పప్పుధాన్యాలు, ప్రత్యామ్నాయ పంటల ద్వారా రైతులకు ఆదాయం సమకూరే అవకాశం ఉంటుంది. ఏలేరు జలాశయం ఆయకట్టు పరిధిలోని రైతులు ఎటువంటి సందిగ్ధత లేకుండా ఖరీఫ్ సాగుకు సిద్ధం కావాలని, ప్రాజెక్టుకు నీటిని అందించే విషయంలో ముఖ్యమంత్రి సహాయం చేస్తారని మాజీ పిఠాపురం ఎమ్మెల్యే ఎస్.వి.ఎస్.ఎన్. వర్మ భరోసా ఇచ్చారు. గోదావరిలో నీటి మట్టాలు పెరిగాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. పురుషోత్తపట్నం ఎత్తిపోతల పథకం పంపులను పనిచేసేలా చేసి, త్వరలోనే ఏలేరు డ్యామ్కు నీటిని తరలించవచ్చని ఆయన తెలిపారు.
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