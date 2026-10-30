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  4. Election Campain ends for municipal elections in AP, polling on Sunday
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 30 October 2026 (18:00 IST)

ముగిసిన స్థానిక ఎన్నికల ప్రచారం - నవంబరు ఒకటో తేదీన పోలింగ్

Polls
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (18:00 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ప్రక్రియలో భాగంగా, నగర పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లకు సంబంధించిన ఎన్నికల ప్రచారం శుక్రవారం సాయంత్రంతో ముగిసింది. దీంతో నవంబరు ఒకటో తేదీన పోలింగ్ జరుగనుంది. పోలింగ్‌కు 48 గంటల ముందు ప్రచారం ముగియడంతో లౌడ్ స్పీకర్లు, బహిరంగ సభలు, ఊరేగింపులకు ఫుల్‌స్టాఫ్ పడింది. 
 
మరోవైపు, పట్టణ స్థానిక సంస్థల పోలింగ్‌కు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ప్రశాంత వాతావరణంలో ఎన్నికలు జరిగేలా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 36,351 మంది పోలీసు సిబ్బందిని మోహరిస్తోంది. పోలీసు సిబ్బందితో పాటు డ్రోన్లు, సీసీ కెమెరాలు, వీడియో గ్రాఫర్ల ద్వారా నిరంతర నిఘాకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. నవంబరు 3న ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది.
 
పిడుగురాళ్ల, దాచేపల్లి, గురజాల, దర్శి, ప్రొద్దుటూరు, కమలాపురం, రాయచోటి, ఆళ్లగడ్డలో ఛైర్‌పర్సన్‌ సహా అన్ని వార్డులూ ఏకగ్రీవమయ్యాయి. దీంతో ఆ ఎనిమిది మున్సిపాలిటీల్లో పోలింగ్‌కు అవకాశం లేదు. మున్సిపల్‌ ఛైర్‌పర్సన్లలో తెలుగుదేశం పార్టీకి 15, జనసేన, భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక్కోచోట ఏకగ్రీవమయ్యాయి. 13 కార్పొరేషన్లలోని మొత్తం 922 డివిజన్లలో 118 డివిజన్లు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. 
 
ఏపీలో పింఛన్ల పంపిణీకి ఎన్నికల సంఘం అనుమతి ... కానీ, షరతులు వర్తిస్తాయ్... 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నవంబరు నెల ఒకటో తేదీన సామాజిక పింఛన్ల పంపికి రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం అనుమతి ఇచ్చింది. అయితే, ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉన్నందున షరతులు వర్తిస్తాయని పేర్కొంది. ప్రస్తుతం పింఛన్లు పొందుతున్న లబ్దిదారులకు మాత్రమే పింఛన్లు పంపిణీ చేయాలని స్పష్టం చేసింది. 
 
ఏపీలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. దీంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోవుంది. అందువల్ల పింఛన్ల లబ్దిదారుల జాబితాలో ఎలాంటి కొత్త పేర్లను చేర్చరాదని, అలాగే, పింఛను మొత్తంలో ఎలాంటి మార్పులు చేయరాదని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాల్లో పేర్కొంది. నగదు విత్‌డ్రా చేయడం నుంచి పంపిణీ చేసే వరకు మొత్తం ప్రక్రియను ఆధీకృత ప్రభుత్వ సిబ్బంది మాత్రమే చేపట్టాలని స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీచేసింది. 
 
గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ (సెర్ప్) ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారి సమర్పించిన ప్రతిపాదనను పరిశీలించిన తర్వాత ఎన్నికల సంఘం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. పింఛన్ల పంపిణీ విషయంలో నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని కమిషన్ హెచ్చరించింది. ఈ నిర్ణయంతో ఎన్నికల ప్రక్రియకు ఆటంకం కలగకుండా లబ్దిదారులకు పింఛన్లు అందేందుకు మార్గం సుగమమైంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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