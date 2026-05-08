ఫాస్టర్ కాదు కిరాతకుడు.. మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం.. గర్భనిరోధక మందులిచ్చి...?
మహిళలపై వయోబేధం లేకుండా అకృత్యాలు జరుగుతున్నాయి. ఏలూరులో మానవత్వం మంటగలిసే ఘటన చోటుచేసుకుంది. రక్షణగా ఉండాల్సిన పాస్టర్, ఒక మైనర్ బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. కామవరపుకోట మండలం కళ్లచెరువు గ్రామంలో చర్చి పాస్టర్గా పనిచేస్తున్న చౌటపల్లి రాంబాబు (42), ఒక మైనర్ బాలికపై పలుమార్లు లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు.
ఈ దారుణ క్రమంలో సదరు బాలిక గర్భవతి కావడంతో, విషయం బయటకు రాకుండా ఉండేందుకు ఆ పాస్టర్ రాంబాబు, ఆమెకు అధిక మోతాదులో గర్భనిరోధక మాత్రలు మింగించాడు. దీనివల్ల ఆ మైనర్ బాలికకు తీవ్ర రక్తస్రావం జరిగి ఆరోగ్యం దారుణంగా క్షీణించింది. బాలిక పరిస్థితి విషమించడంతో కంగారుపడిన తల్లిదండ్రులు ఆరా తీయగా అసలు విషయం బయటపడింది. వెంటనే వారు పోలీసులను ఆశ్రయించి ఫిర్యాదు చేశారు.