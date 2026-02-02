కుప్పంలో చరిత్ర సృష్టించిన ఈ-మోటొరాడ్: అతిపెద్ద ఎలక్ట్రిక్ బైసికిల్ డెలివరీతో గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్

కుప్పం: ప్రముఖ ఈవీ (EV) సంస్థ ఈ-మోటొరాడ్(EMotorad), చిత్తూరు జిల్లా కలెక్టరేట్, కుప్పం ఏరియా డెవలప్మెంట్ అథారిటీ(KADA), ఐఐటి కాన్పూర్ సంయుక్తంగా ఒక అపూర్వ ఘట్టాన్ని ఆవిష్కరించాయి. ఇంతకు ముందెన్నడూ జరగని విధంగా, 24 గంటల వ్యవధిలో అత్యధిక సంఖ్యలో ఎలక్ట్రిక్ సైకిళ్లను పంపిణీ చేసి, గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ టైటిల్ను సొంతం చేసుకున్నాయి.
కుప్పం ఒక ఆదర్శ నియోజకవర్గంగా, మౌలిక సదుపాయాలు, పరిశ్రమలు మరియు ఈ-మొబిలిటీలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాలలో ఒకటిగా నిలుస్తోంది. అయితే, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ధరలు పెరుగుతుండటం, సరైన సర్వీస్ లేకపోవడం వంటి కారణాల వల్ల గ్రామీణ భారతదేశం(భారత్) ఇంకా వెనుకబడిపోతోంది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికే గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, సూపర్ సైకిల్ చొరవను ప్రవేశపెట్టారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఈ-మోటొరాడ్ కుప్పం మరియు చిత్తూరు జిల్లాలోని 10,000+ కుటుంబాలకు సాధికారత కల్పించింది. లబ్ధిదారులలో చిన్న వ్యాపారులు, ఎంఎస్ఎంఈ నిర్వాహకులు, దుకాణ యజమానులు, పశువుల కాపరులు, పాల విక్రేతలు, రోజువారీ ప్రయాణంపై ఆధారపడి జీవించే ఇతర కార్మికులు ఉన్నారు. చాలామందికి ఇది వారి మొదటి వ్యక్తిగత వాహనం కావడం విశేషం. ఇది వారికి ఆర్థిక వెసులుబాటును, ఎక్కువ స్వేచ్ఛను అందిస్తుంది.
ఈ సందర్భంగా ఈ-మోటొరాడ్ కో-ఫౌండర్-సీఈఓ కునాల్ గుప్తా మాట్లాడుతూ, ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం ఎలా అద్భుతాలు సృష్టిస్తుందో చెప్పడానికి ఇదొక గొప్ప ఉదాహరణ. ప్రజలకు మేలు చేయడానికి ప్రభుత్వం, ప్రైవేట్ రంగాలు చేతులు కలిపినప్పుడు ఎంతటి ప్రభావం ఉంటుందో కుప్పం ఈరోజు ప్రపంచానికి చాటిచెప్పింది. ఈ అవకాశం కల్పించిన గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, చిత్తూరు జిల్లా కలెక్టరేట్, కుప్పం ఏరియా డెవలప్మెంట్ అథారిటీకి మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. ముఖ్యంగా కడా(KADA) పీడీ ఐఏఎస్ వికాస్ మర్మత్ గారు, చిత్తూరు జిల్లా కలెక్టర్ ఐఏఎస్ సుమిత్ కుమార్ గారు ఇక్కడ ఉండటం కుప్పం, చిత్తూరు ప్రజల అదృష్టం అని అన్నారు.
ఈ రికార్డు ప్రయత్నం ఏకధాటిగా 24 గంటల పాటు కొనసాగింది. తమకు ఎంతో ఇష్టమైన ఎలక్ట్రిక్ సైకిళ్లను అందుకోవడానికి లబ్ధిదారులు తెల్లవారుజామున 4 గంటల వరకు క్యూలో వేచి ఉన్నారు. ఈ రికార్డు కోసం ఉపయోగించిన అన్ని ఎలక్ట్రిక్ సైకిళ్లను, ఈవెంట్ కు 72 గంటల ముందు కేవలం 1000 మందికి పైగా ఈ-మోటొరాడ్ బృంద సభ్యులు అసెంబుల్ చేశారు. ఈ విజయంపై గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ సీనియర్ అడ్జుడికేటర్ స్వప్నిల్ దంగ్రికర్ మాట్లాడుతూ, అతిపెద్ద ఎలక్ట్రిక్ బైసికిల్ డెలివరీ కోసం చేసిన రికార్డ్ ప్రయత్నం ఇది. ఇంతకుముందు ఇలాంటి రికార్డ్ ఎప్పుడూ జరగలేదు. కాబట్టి ఇదొక కొత్త కేటగిరీగా సృష్టించబడింది. ఈ-మోటొరాడ్ బృందానికి అభినందనలు, మీరు అధికారికంగా అద్భుతాన్ని సృష్టించారు అని ప్రశంసించారు.
కునాల్ గుప్తా ఇంకా మాట్లాడుతూ, ఇది కేవలం ఆరంభం మాత్రమే. మా ఉత్పత్తి విలువ మరియు ప్రభావాన్ని గుర్తించిన భారతదేశంలోని ఇతర నోడల్ అథారిటీలు మరియు కలెక్టరేట్లతో కనీసం 20 ఇతర ఆసక్తి వ్యక్తీకరణ (EOI) చర్చలు జరుగుతున్నాయి. నవంబర్ 2026 నాటికి 1,00,000 సైకిళ్లను పంపిణీ చేయడమే మా లక్ష్యం అని తెలిపారు. ఈ చొరవ కింద అందించిన ఎలక్ట్రిక్ సైకిళ్లు రోజువారీ ప్రయాణానికి అనువుగా రూపొందించబడ్డాయి. వీటిలో తొలగించి ఛార్జ్ చేసుకోగలిగే బ్యాటరీ, పెడల్-అసిస్ట్ రైడింగ్ మోడ్స్, ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్, మెకానికల్ డిస్క్ బ్రేక్లు ఉన్నాయి. వీటి రన్నింగ్, మెయింటెనెన్స్ ఖర్చు దాదాపు శూన్యం కావడం వల్ల రోజువారీ పనులు మరియు గృహ అవసరాల ప్రయాణాలకు ఇవి చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి.