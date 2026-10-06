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  4. Erravalli Land Row: Revanth Orders Probe, Notice to KCR Family
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 6 October 2026 (21:55 IST)

ఎర్రవల్లి గ్రామంలో అదృశ్యమైన 45 ఎకరాల భూమిని గుర్తించాలి.. రేవంతన్న ఆదేశాలు

Revanth Reddy
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (21:55 IST)
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ఎర్రవల్లి గ్రామంలో అధికారిక రికార్డుల నుండి అదృశ్యమైన 45 ఎకరాల భూమిని గుర్తించాలని రెవెన్యూ అధికారులను ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. ఆ భూమిని స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత, తెలంగాణ అమరవీరుల కుటుంబాల కోసం అక్కడ ఒక మోడల్ కాలనీని నిర్మించాలని కూడా ఆయన సూచించారు. 
 
ఎర్రవల్లి-వెంకటాపురం గ్రామాలకు సంబంధించిన ప్రాథమిక భూ సర్వే నివేదికలను సమీక్షించిన ముఖ్యమంత్రి, రెవెన్యూ రికార్డులకు, క్షేత్రస్థాయి కొలతలకు మధ్య ఉన్న గణనీయమైన వ్యత్యాసాలపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎర్రవల్లిలోని సర్వే నంబర్ 325 కింద రెవెన్యూ రికార్డులలో 388 ఎకరాలు ఉన్నట్లు నమోదై ఉండగా, క్షేత్రస్థాయిలో జరిపిన సమగ్ర పరిశీలనలో కేవలం 343 ఎకరాలు మాత్రమే ఉన్నట్లు తేలిందని, తద్వారా 45 ఎకరాల భూమికి సంబంధించిన వివరాలు లేకుండా పోయాయని అధికారులు ఆయనకు వివరించారు.
 
అదృశ్యమైన భూమిని గుర్తించేందుకు సమగ్ర విచారణను వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించిన రెడ్డి, ఎర్రవల్లి మరియు వెంకటాపురం గ్రామాల్లో అధికారిక సర్వే నోటిఫికేషన్లను జారీ చేయాలని రెవెన్యూ శాఖను నిర్దేశించారు. ఈ విచారణలో భాగంగా, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర్ రావు కుటుంబానికి అధికారులు నోటీసులు జారీ చేయనున్నారు. ఆ ప్రాంతంలో వారికి ఉన్న భూములకు సంబంధించిన పూర్తి రెవెన్యూ, యాజమాన్య పత్రాలను సమర్పించాలని ఈ నోటీసుల ద్వారా ఆదేశించనున్నారు.
 
ఒక కీలక విధానపరమైన నిర్ణయంలో, రాష్ట్ర సాధన కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన వారి కుటుంబాలకు నివాస స్థలాలను కేటాయిస్తూ, సర్వే నంబర్ 325లోని భూమిలో 'తెలంగాణ అమరవీరుల కాలనీ'ని అభివృద్ధి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ అమలు బాధ్యతను తెలంగాణ హౌసింగ్ బోర్డుకు అప్పగించడంతో పాటు, జూన్ 2న జరిగే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం నాటికి నిర్మాణ పనులను పూర్తి చేయాలని స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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