Balakrishna: పోషకాహార లోపం వల్లే అన్నవాహిక క్యాన్సర్‌ లు వస్తాయి : నందమూరి బాలకృష్ణ

Nandamuri Balakrishna Launches ISDE India Edition 2026
సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం, భారతదేశంలో వేడి పానీయాలు, పోషకాహార లోపం వంటి ప్రమాద కారకాలతో ముడిపడి ఉన్న అన్నవాహిక క్యాన్సర్ వంటి వ్యాధులు వస్తాయని వాటిని పరిష్కరించుకునేందుకు బసవతారకం ఇండో-అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ స్థాపించామని నందమూరి బాలకృష్ణ అన్నారు.
బసవతారకం ఇండో-అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ & రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ తన రజతోత్సవాన్ని జరుపుకుంటోంది. ఏప్రిల్ 10, 2026: ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ డిసీజెస్ ఆఫ్ ది ఈసోఫాగస్ (ISDE) మరియు బసవతారకం ఇండో-అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ & రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ (BIACH & RI) సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక రెండు రోజుల అంతర్జాతీయ సదస్సు, ISDE ఇండియా ఎడిషన్ 2026ను, చైర్మన్ శ్రీ నందమూరి బాలకృష్ణ గారు ఈరోజు ప్రారంభించారు. మేనేజింగ్ ట్రస్టీ, NBTRMCF, ది వెస్టిన్ హైదరాబాద్, మాదాపూర్లో. భారతదేశంలో మొదటిసారిగా జరుగుతున్న ఈ సదస్సు, అన్నవాహిక క్యాన్సర్ పరిశోధన, ఆవిష్కరణలు మరియు వైద్య నైపుణ్యంలో దేశం యొక్క పెరుగుతున్న ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతోంది.
ఏప్రిల్ 10-11 తేదీలలో జరగనున్న ఈ సదస్సు, కెనడా, సింగపూర్, జపాన్, ఆస్ట్రేలియా మరియు USA నుండి నిపుణులతో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 150 మందికి పైగా ఆంకాలజిస్టులను, ప్రముఖ భారతీయ వైద్యులతో పాటు ఒకచోట చేర్చింది. ఈ కార్యక్రమం, భారతదేశంలోని ప్రముఖ క్యాన్సర్ సంరక్షణ సంస్థలలో ఒకటైన BIACH & RI యొక్క రజతోత్సవంతో కూడా ఏకకాలంలో జరుగుతోంది.
ఈ సందర్భంగా నందమూరి బాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ, ఇది ఒక చారిత్రాత్మక సందర్భం, ఎందుకంటే ఇది ISDE యొక్క మొట్టమొదటి భారతీయ ఎడిషన్, మరియు ఈ మైలురాయి వేదికపై మీకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడం మాకు ఎంతో గర్వంగా ఉంది. ఈ క్షణాన్ని మరింత అర్థవంతంగా మార్చే విషయం ఏమిటంటే, ఈ సంవత్సరం, బసవతారకం ఇండో-అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ & పరిశోధనా సంస్థ తన రజతోత్సవాన్ని జరుపుకుంటోంది — క్యాన్సర్ సంరక్షణ, పరిశోధన మరియు విద్యాపరమైన శ్రేష్ఠత పట్ల 25 సంవత్సరాల అచంచలమైన నిబద్ధత.
ప్రపంచ స్థాయి క్యాన్సర్ చికిత్స అనేది కొద్దిమందికి మాత్రమే ప్రత్యేక హక్కుగా ఉండకూడదు, ప్రతి భారతీయుడికి అందుబాటులో ఉండే హక్కుగా ఉండాలి. మా పరిశోధనా ప్రస్థానం ఎన్నడూ బలవంతంగానో లేదా ప్రదర్శనాత్మకంగానో లేదు; అది సహజసిద్ధమైనది, ఉద్దేశపూర్వకమైనది మరియు మా వైద్యపరమైన లక్ష్యంతో గాఢంగా పెనవేసుకుపోయింది. ఎందుకంటే, సాక్ష్యాధారాలే ఆచరణకు మార్గదర్శకమైనప్పుడు, రోగులు కేవలం చికిత్సనే కాకుండా, జీవించడానికి సాధ్యమైనంత ఉత్తమమైన అవకాశాన్ని పొందుతారు. ఇది మమ్మల్ని ఒక ప్రత్యేకమైన మరియు అసాధారణమైన కూడలిలో నిలబెట్టింది — దేశంలోనే అత్యధిక సంఖ్యలో క్యాన్సర్ రోగులకు చికిత్స అందించే కేంద్రాలలో ఒకటిగా, శస్త్రచికిత్స శిక్షణ మరియు ఆవిష్కరణలను అభివృద్ధి చేస్తూనే, సమాజానికి తిరిగి సేవ చేయాలనే నిబద్ధత కలిగిన లాభాపేక్షలేని సంస్థగా మా సేవలను కొనసాగిస్తున్నాము. మేము ఇక్కడ కేవలం వైద్యం చేయము. మేము ఒక వాగ్దానాన్ని పాటిస్తాము, వ్యాధులతో కఠినంగా పోరాడటానికి, కరుణతో ఆశను పునరుద్ధరించడానికి, మరియు ప్రతి రోగికి విజ్ఞానం మరియు మానవత్వం రెండింటితోనూ అండగా నిలబడటానికి చేసిన వాగ్దానం అది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాలలో పెరుగుతుండగా, ఈశాన్య రాష్ట్రాలు మరియు కాశ్మీర్లో దీని ప్రాబల్యం అధికంగా ఉంది. రోగ నిర్ధారణలో వచ్చిన పురోగతి మరియు అతి తక్కువ కోతతో చేసే చికిత్సా పద్ధతుల మద్దతుతో, శస్త్రచికిత్స, కీమోథెరపీ, రేడియోథెరపీ, మరియు టార్గెటెడ్ లేదా
మా వ్యవస్థాపకులు మరియు నా ప్రియమైన తాతగారైన ఎన్.టి. రామారావు గారి స్ఫూర్తితో, నేపథ్యం, సామాజిక హోదా లేదా ఆర్థిక స్థితితో సంబంధం లేకుండా అందరికీ నాణ్యమైన క్యాన్సర్ సంరక్షణను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే స్పష్టమైన మరియు కరుణామయమైన దార్శనికతతో బసవతారకం ఇండో-అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ స్థాపించబడింది.
సంవత్సరాలుగా ఆ దార్శనికత ఒక సజీవ లక్ష్యంగా రూపుదిద్దుకుంది. 25 సంవత్సరాల తర్వాత మీరు చూస్తున్నది అదే. ఇది వైద్య నైపుణ్యాన్ని సానుభూతితో, పరిశోధనను బాధ్యతతో మరియు ఆవిష్కరణను సమ్మిళితత్వంతో మేళవిస్తోంది.
బసవతారకం ఇండో-అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ రజతోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్న ఈ తరుణంలో, మనం ఈ రోజు ఎక్కడ ఉన్నామనే దానికంటే, రాబోయే 25 సంవత్సరాలలో మనం ఏమి సాధించాలనే దాని గురించే నేను ఎక్కువగా ఆలోచిస్తున్నాను. ఆంకాలజీ రంగంలో భారతదేశం ఒక కీలకమైన మలుపులో ఉంది అన్నారు.