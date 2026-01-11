రాజకీయాల్లో వారసత్వాన్ని ప్రోత్సహించడం ఇష్టంలేదు : వెంకయ్య నాయుడు
రాజకీయాల్లో వారసత్వాన్ని ప్రోత్సహించడం తనకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేదని అందుకే రాజకీయాలకు తన కుమారుడు, కుమార్తెను దూరంగా ఉంచినట్టు మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు అన్నారు. ఆయన కుమార్తె దీపా వెంకట్ ఆధ్వర్యంలోని స్వర్ణభారత్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం ముచ్చింతల్లో సంక్రాంతి సంబరాలు జరిగాయి. వీటిని ప్రారంభించిన ఆయన మాట్లాడుతూ, మన భవిష్యత్ బాగుండాలంటే ప్రకృతితో కలిసి జీవించాలని కోరారు. మన పండుగలన్నీ దానితోనే ముడిపడి ఉన్నాయని గుర్తుచేశారు.
'పంటలన్నీ ఇంటికి చేరే సమయంలో సంక్రాంతి పండగ నిర్వహించుకుంటాం. ఈ మధ్య వాతావరణ మార్పులతో రుతువులు మారుతున్నట్లు ఉంది. ఎన్ని మారినా మన సంస్కృతి - సంప్రదాయాలను కాపాడుకోవాలి. మూలాలు మర్చిపోకూడదనే ఏటా స్వర్ణభారత్ ట్రస్ట్లో ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నాం.
రాజకీయాల్లో వారసత్వాన్ని ప్రోత్సహించడం నాకు ఇష్టం ఉండదు. అందుకే నా కుమారుడు, కుమార్తెను రాజకీయాల్లోకి తీసుకురాలేదు. సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను కాపాడటమే పిల్లలకు మనమిచ్చే సంపద. నా పిల్లలకు వారసత్వంగా స్వర్ణ భారత్ ట్రస్ట్ మాత్రమే ఇస్తున్నాను. ఈ సేవను కొనసాగించాలని నా కుమార్తెకు చెప్పాను.
హైదరాబాద్ అద్భుతమైన నగరం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కూడా ఇలాంటిది కావాలి. హైదరాబాద్లా అమరావతి కూడా అభివృద్ధి చెందాలి. ఏపీ రాజధానికి కేంద్రం సహకరిస్తుందనే నమ్మకం నాకుంది అని వెంకయ్య నాయుడు అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ ప్రవచనకర్త గరికపాటి నరసింహారావు, సినీనటుడు బ్రహ్మానందం తదితరులు పాల్గొన్నారు.