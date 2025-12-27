చెత్త తరలించే వాహనంలో మృతదేహం తరలింపు... నిజ నిర్ధారణ ఏంటి?
ఏపీలోని పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా భద్రగిరి కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటరులో వృద్ధురాలి మృతదేహాన్ని చెత్త తరలించే మూడు చక్రాల వాహనంలో తరలించారంటూ మీడియాలో వస్తున్న వార్తల్లో ఏమాత్రం నిజం లేదని, ఈ ఘటనను కొన్ని మాధ్యమాలు వక్రీకరించాయని అసలు వాస్తవాలు వేరని ఏపీ ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. ఇదే విషయంపై ఏపీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ పేరుతో ట్విట్టర్ ఖాతాలో వివరణ ఇచ్చారు.
'అంబులెన్స్ సౌకర్యం కల్పించకపోవడం వల్ల పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా భద్రగిరి కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటరులో మరణించిన ఒక మహిళ మృతదేహాన్ని చెత్త తరలించే వాహనంలో స్మశానానికి తీసుకెళ్లారని మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారం సత్య దూరం. కె.రాధమ్మ అనే 65 సంవత్సరాల మహిళ డయాబెటిస్, హైపర్ టెన్షన్తో బాధ పడుతున్నారు. చాలాకాలం మందులు వాడకపోవడం వల్ల తీవ్ర అస్వస్థతకు గురికాగా ఆసుపత్రికి తరలించారు. సరైన వైద్యం అందించినా ఆమె శుక్రవారం మరణించారు.
అయితే కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న వారి ఇంటికి మృతదేహాన్ని తీసుకుని వెళ్ళేందుకు అంబులెన్స్ ఏర్పాటు చేసేందుకు సిబ్బంది ముందుకు వచ్చినా రాధమ్మ సోదరుడు వేచివుండకుండా తన మూడు చక్రాల వాహనంలో మృతదేహాన్ని తీసుకుని వెళ్ళాడు. ఆ వాహనం చెత్త తరలించే వాహనం కాదు. సరకు రవాణా వాహనం. ఈ వాస్తవాలు అన్నీ స్థానిక విలేకరులకు కూడా తెలుసు. వైద్య సహాయం అందించడంలో తదనంతర కార్యక్రమాలలో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం లేదు. అయితే దురదృష్టవశాత్తు జరిగిన సంఘటనను వివిధ మాధ్యమాలలో వక్రీకరించడం జరిగింది. దయచేసి ఈ నిజాన్ని గ్రహించాల్సిందిగా కోరడమైనది' అని ఏపీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం పేర్కొంది.