మూసీ నదిలో నెమ్మదిగా తగ్గిన నీటి మట్టం... ఇళ్లను శుభ్రం చేసుకుంటున్న జనం
మూసీ నదిలో నీటి మట్టం నెమ్మదిగా తగ్గుతుండటంతో, చాదర్ఘాట్, కిషన్బాగ్ వంటి ప్రభావిత ప్రాంతాలకు చెందిన కుటుంబాలు ఆదివారం ఇళ్లకు తిరిగి రావడం ప్రారంభించాయి.
హిమాయత్సాగర్, ఉస్మాన్సాగర్ గేట్లను తెరిచి నీటిని విడుదల చేయడంతో మూసీకి ఇరువైపులా ఉన్న అనేక ఆవాసాలు మునిగిపోయాయి. వికారాబాద్, రెండు జలాశయాల పరివాహక ప్రాంతాలలో భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో రెండు జలాశయాలలో ఇన్ఫ్లోలు బాగా పెరిగాయి.
కమలానగర్ నివాసి షేక్ సమీర్, గేట్లు తెరిచిన తర్వాత నీటి మట్టం వేగంగా పెరిగిందని గుర్తుచేసుకున్నారు. రాత్రిపూట తమ ప్రాణాలను తాము కాపాడుకున్నామని.. అధికారులు సకాలంలో మమ్మల్ని అప్రమత్తం చేయడంలో విఫలమవడం వల్ల మా వస్తువులు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయని స్థానికులు తెలిపారు.
ఇక ఆదివారం, అనేక కుటుంబాలు తిరిగి వచ్చి ఇళ్లలోని నీటిని తొలగించాయి. పురుషులు, మహిళలు ఇంటిని శుభ్రం చేస్తుండగా పిల్లలు తమ వస్తువులను సురక్షితమైన ప్రదేశానికి తరలిస్తున్నట్లు కనిపించింది.
భారీ వరదల తర్వాత చాలామంది ఆదివారం ధైర్యం కూడగట్టుకుని తిరిగి వచ్చి నీటిని శుభ్రం చేసి ఇళ్లను శుభ్రం చేస్తున్నారు. చాలా మంది ప్రభుత్వం నుండి సహాయం కోసం అర్జిస్తున్నారు.