ఆత్మహత్య చేసుకునేందుకు కారులో వెళ్తున్న కుటుంబం, వెంటాడిన పోలీసులు, ఏమైంది?
ఈరోజుల్లో ఆర్థిక సమస్యలతో సతమతమయ్యేవారు ఎక్కువవుతున్నారు. ఐతే వీరిలో చాలామంది సమస్యలకు ఎదురునిలిచి పోరాడి గెలుస్తున్నారు. ఐతే కొందరు మాత్రం ఈ ఆర్థిక సమస్యలకు భయపడి బలవన్మరణాలకు పాల్పడుతున్నారు. అప్పులుపాలైన ఓ కుటుంబం ఆత్మహత్య చేసుకునేందుకు కారులో బయలుదేరింది. వారిని అత్యంత చాకచక్యంగా పోలీసులు వెంబడించి వారి ప్రాణాలను కాపాడారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పల్నాడు జిల్లా మాచర్లలోని దుర్గికి చెందిన అమర్ నాథ్ అనే వ్యక్తి అప్పులపాలయ్యాడు. వడ్డీ వ్యాపారుల ఒత్తిడి తట్టుకోలేక భార్యాపిల్లలతో సహా ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అమర్నాథ్ తన భార్యతో పాటు ఐదేళ్ల కుమారుడు, మూడేళ్ల కుమార్తెను తీసుకుని కారులో బయలుదేరాడు. ఐతే ఆ సమయంలో అమర్నాథ్ భార్య చివరిసారిగా పుట్టింటికి ఓ సందేశం పంపింది.
అప్పులు బాధలు భరించలేక తామంతా ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని వెళ్తున్నట్లు మెసేజ్ పంపింది. ఈ మెసేజ్ అందుకున్న కుటుంబీకులు వెంటనే విషయాన్ని పోలీసులకు చేరవేశారు. వెంటనే అలెర్ట్ అయిన పోలీసులు,... అమర్నాథ్ ఫోన్ సిగ్నల్స్ ట్రేస్ చేసి వారిని వెంబడించారు. వారంతా ఆత్మహత్య చేసుకోకుండా కాపాడి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు. జీవితం అన్నాక ఎన్నో సవాళ్లు వుంటాయనీ, అంతమాత్రం చేత ప్రాణాలు తీసుకుంటే తిరిగి ప్రాణం వస్తుందా అంటూ ఎస్సైగారు వారితో అన్నారు.